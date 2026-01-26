El Gobierno incorporó la reforma del Penal Juvenil a las extraordinarias: impulsa la baja de la edad de imputabilidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , confirmó que el Gobierno de Javier Milei avanzará con la baja de la edad de imputabilidad como parte de la Reforma del Código Penal , una iniciativa que el oficialismo incluirá en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero. Así confirmó Manuel Adorni , al cabo de una reunión de la mesa política.

Al referirse al crimen de Jeremías Monzón , el joven asesinado a puñaladas por menores, Menem sostuvo que la decisión responde a “ un mandato claro ” expresado por la ciudadanía en las urnas y se enmarca en la política de “tolerancia cero” frente al delito que promueve La Libertad Avanza (LLA).

“Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, expresó el titular de la Cámara baja al justificar la urgencia de la medida dentro de la agenda legislativa del oficialismo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X , Menem remarcó que la reforma apunta a garantizar que “ el que las hace, las paga ”, uno de los ejes centrales del discurso del Gobierno nacional en materia de seguridad.

Según explicó, la iniciativa no admite “medias tintas” y busca modificar el sistema penal juvenil para adecuarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

“En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición”, concluyó el dirigente riojano, anticipando que el proyecto será uno de los principales ejes de debate en el Congreso.

Reunidos en Casa Rosada desde temprano.



La "Ley Penal Juvenil" también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias.



— Manuel Adorni (@madorni) January 26, 2026

La mesa política completa definió temario

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó a la planta completa del reducido equipo legislativo este lunes para una nueva reunión de los intercambios que se dan de manera semanal en Casa Rosada.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la idea de este lunes fue terminar de definir el temario para las sesiones extraordinarias que iniciarán el 2 de febrero hasta el final del mes.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ausente en las últimas ediciones, estuvo presente en la reunión que inició a las 9 y que contó con la asistencia de todos los miembros.

El horario debió ajustarse debido a los compromisos de cada actor dado que esta tarde, el presidente Javier Milei emprenderá una nueva visita a la ciudad costera de Mar del Plata para participar de la Derecha Fest y protagonizar una nueva recorrida en el marco del Tour de la Gratitud.

Los temas en debate giran en torno al tratamiento del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que fue resistido por el Parlamento Europeo, y en las filas libertarias discuten si avanzar con los planes previstos o posponer su debate legislativo.

La reforma del Código Penal también se somete a revisión. Con su redacción casi lista, y las promesas de concluirla durante la primera quincena de febrero, el Poder Ejecutivo decidió tratarla en las extraordinarias que iniciarán el próximo lunes.

Esta mañana, el primero en llegar a Casa Rosada fue Manuel Adorni, que lo hizo minutos antes de las 8. Fue secundado por el ministro del Interior, Diego Santilli, que llegó 8.45.

También desembarcaron en continuado el asesor presidencial, Santiago Caputo, y a posterior el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

El último en atravesar el Salón de los Bustos fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien asiste en casos particulares a la ronda. Completa la nómina de presentes el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

Lo cierto es que pese a haber formalizado los temas que debatirán durante el mes de febrero, la lista parece haberse sometido a debate en las últimas horas y podría sufrir modificaciones.