14 de marzo de 2026 - 15:18

Javier Milei se reunió con el líder de Vox y participará en un foro económico en España

La visita forma parte de la agenda internacional del presidente tras su reciente gira por Estados Unidos.

Milei en España

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Por Redacción Política

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Las reuniones se desarrollaron en el Hotel Hyatt de la capital española, donde el mandatario también participará del Madrid Economic Forum, un encuentro que reúne a referentes del ámbito económico y empresarial.

Reuniones con dirigentes y empresarios

Durante la jornada, Milei también mantuvo un encuentro con el empresario Martín Varsavsky y su esposa, Nina Varsavsky. El presidente argentino asistió a las reuniones vestido con su habitual mameluco de la petrolera estatal YPF.

La visita forma parte de la agenda internacional del mandatario tras su reciente gira por Estados Unidos y precede a su exposición central en el foro económico que se desarrolla en Madrid.

Milei en España

La exposición en el Madrid Economic Forum

La participación de Milei en el Madrid Economic Forum está prevista para las 16.15. Durante su presentación se espera que exponga su visión sobre las reformas económicas impulsadas por su gobierno, el proceso de liberalización de mercados y el rumbo de la economía argentina.

Según fuentes oficiales, el mandatario planea centrar su discurso en los cambios implementados desde el inicio de su gestión, las reformas pendientes y el enfoque ideológico que denomina “batalla cultural”. En ese marco, también se anticipan críticas al socialismo y a lo que considera su impacto negativo en las economías de distintos países.

Expositores y temáticas del foro

El evento contará con la participación de referentes del ámbito académico, empresarial y mediático de España. Entre los expositores figuran el profesor de Ciencias Políticas Miguel Anxo Bastos, los economistas Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle y Eduardo Garzón, la empresaria Marta Marcilla, el abogado Hermenegildo Altozano y el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas.

La agenda incluye charlas dedicadas a temas como “Constitución libertaria”, “Desregulación”, “Función empresarial”, “Nuevos modelos educativos”, “Comunicación y persuasión” y “Nuevos medios de comunicación”. En este último panel participarán los periodistas Vito Quiles y Víctor Domínguez.

Milei en España

El cierre del evento y el regreso a Argentina

El tramo final de la jornada estará marcado por la exposición del economista Daniel Lacalle titulada “La censura: el último arma del estado depredador”. El cierre del foro estará a cargo de Milei, cuya intervención final está prevista entre las 20.15 y las 21.10.

Tras finalizar su participación en el evento, el presidente argentino emprenderá el regreso a Buenos Aires. El arribo al país está previsto para el domingo a las 9.30, lo que marcará el final de su breve escala en España luego de su gira por Estados Unidos.

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