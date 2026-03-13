Javier Milei viajará a Córdoba junto a Manuel Adorni en un gesto de respaldo

El presidente dará una conferencia en la Bolsa de Comercio y estará acompañado del jefe de Gabinete, a quien le expresó su apoyo tras las críticas por su viaje.

El presidente Javier Milei regresará al país tras su viaje a España y visitará la provincia de Córdoba, donde brindará una disertación en la Bolsa de Comercio de la provincia y estará acompañado deljefe de Gabinete, Manuel Adorni. En tanto, la reunión de la mesa política tendrá lugar el martes a las 11.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la actividad en la Bolsa tendrá lugar a las 16 y el cronograma confirmado incluye la palabra del presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur.

Javier Milei, en la Universidad Yeshiva, se declaró como el "presidente más sionista del mundo" Javier Milei dará una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba. NA De esta manera, el presidente respaldará al ministro coordinador luego de verse envuelto en una polémica por su viaje a Estados Unidos. El funcionario confirmó que viajó con su esposa en el avión presidencial para asistir al evento Argentina Week, en Nueva York y aseguró que ella fue "invitada por Presidencia".

Tras recibir una ola de críticas, distintos miembros del Gabinete expresaron su apoyo al funcionario, incluidos el presidente de la Nación y su hermana, Karina Milei, quién le expresó su "apoyo total e incondicional" a través de un posteo en las redes sociales.

Definiciones en la Mesa Chica Otra de las actividades relevantes en la agenda del Gobierno será la mesa política, la cual se espera que se realice el próximo 17 de marzo a las 11. En esta reunión, las principales figuras del oficialismo terminarán de definir cuestiones centrales en la agenda parlamentaria para el resto de marzo y comienzo de abril.