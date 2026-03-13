Javier Milei viajará a Córdoba junto a Manuel Adorni en un gesto de respaldo

El presidente Javier Milei regresará al país tras su viaje a España y visitará la provincia de Córdoba, donde brindará una disertación en la Bolsa de Comercio de la provincia y estará acompañado deljefe de Gabinete, Manuel Adorni. En tanto, la reunión de la mesa política tendrá lugar el martes a las 11.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la actividad en la Bolsa tendrá lugar a las 16 y el cronograma confirmado incluye la palabra del presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur.
De esta manera, el presidente respaldará al ministro coordinador luego de verse envuelto en una polémica por su viaje a Estados Unidos. El funcionario confirmó que viajó con su esposa en el avión presidencial para asistir al evento Argentina Week, en Nueva York y aseguró que ella fue "invitada por Presidencia".
Otra de las actividades relevantes en la agenda del Gobierno será la mesa política, la cual se espera que se realice el próximo 17 de marzo a las 11. En esta reunión, las principales figuras del oficialismo terminarán de definir cuestiones centrales en la agenda parlamentaria para el resto de marzo y comienzo de abril.
Una de las prioridades del oficialismo es la nueva Ley de Financiamiento Universitario, a lo que se le suman paquetes de reformas estructurales que la gestión de Milei espera darle forma este año.
Las figuras libertarias que participarán del encuentro serán, además de Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei;Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.