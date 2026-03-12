12 de marzo de 2026 - 16:45

Javier y Karina Milei defendieron a Adorni tras las críticas por su viaje a Estados Unidos con su esposa

El Presidente y su hermana respaldaron al jefe de Gabinete tras ser criticado por llevar a su esposa a un viaje en el avión presidencial.

Javier y Karina Milei defendieron a Manuel Adorni tras las críticas por su viaje a Estados Unidos

Javier y Karina Milei defendieron a Manuel Adorni tras las críticas por su viaje a Estados Unidos

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Manuel Adorni se vio envuelto en una polémica tras confirmar que llevó a su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial a Estados Unidos abordo del avión presidencial. El funcionario aseguró que la invitación fue realizada por Presidencia, lo que desató una ola de críticas.

Leé además

Quién es Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública que viajó con Adorni en jet: Déjenlo en paz a Manu

Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública que viajó con Adorni en jet: "Déjenlo en paz a Manu"

Por Redacción Política
manuel adorni deslomado en nueva york: la frase por el viaje con su esposa desato una ola de memes

Manuel Adorni "deslomado" en Nueva York: la frase por el viaje con su esposa desató una ola de memes

Por Redacción Política

Este jueves, el presidente Javier Milei y su hermana Karina salieron a defender al jefe de Gabinete a través de las redes sociales. La Secretaria de Presidencia compartió una foto con Manuel Adorni en su cuenta de X y tildó la polémica como "basura mediática". "Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre contigo" , sostuvo

Embed

Por su lado, Javier Milei también se expresó en la red social a favor del jefe de Gabinete y señaló que "no tienen sentido" las críticas contra el miembro de su partido. "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad ya otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO Manuel Adorni..!!! ¡LLA! ¡VLLC!"

Embed

El polémico viaje de Manuel Adorni con su esposa a Nueva York

En los últimos días, el jefe de Gabinete quedó envuelto en una polémica tras viajar en el avión presidencial junto a su esposa al evento de la Argentina Week en Estados Unidos. Tras las críticas, el funcionario dio una entrevista en A24 y aseguró que fue una invitación de Presidencia. "Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó”, explicó

Adorni defendió la presencia de su esposa en el viaje y aseguró que no implicó un gasto adicional para el Estado. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, sostuvo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Más deslomado: el video de Adorni en un jet privado rumbo a Punta del Este con un periodista de la TV Pública

Más "deslomado": el video de Adorni en un jet privado rumbo a Punta del Este con un periodista de la TV Pública

Por Redacción Política
Escándalo en Chile por Karina Milei enfrentándose con un periodista de TVN

Escándalo con Karina Milei en Chile: atacó a un periodista de TVN por acercarse a Javier Milei

Milei respaldó la denuncia contra Tomás Rebord 

Milei respaldó una denuncia penal contra Tomás Rebord por presuntas expresiones antisemitas

aconcagua radio: cornejo fue uno de los mas solicitados en la argentina week de estados unidos

Aconcagua Radio: Cornejo fue uno de los más solicitados en la Argentina Week de Estados Unidos