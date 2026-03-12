Javier y Karina Milei defendieron a Adorni tras las críticas por su viaje a Estados Unidos con su esposa

Manuel Adorni se vio envuelto en una polémica tras confirmar que llevó a su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial a Estados Unidos abordo del avión presidencial. El funcionario aseguró que la invitación fue realizada por Presidencia, lo que desató una ola de críticas.
Este jueves, el presidente Javier Milei y su hermana Karina salieron a defender al jefe de Gabinete a través de las redes sociales. La Secretaria de Presidencia compartió una foto con Manuel Adorni en su cuenta de X y tildó la polémica como "basura mediática". "Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre contigo" , sostuvo
Por su lado, Javier Milei también se expresó en la red social a favor del jefe de Gabinete y señaló que "no tienen sentido" las críticas contra el miembro de su partido. "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad ya otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO Manuel Adorni..!!! ¡LLA! ¡VLLC!"
El polémico viaje de Manuel Adorni con su esposa a Nueva York
En los últimos días, el jefe de Gabinete quedó envuelto en una polémica tras viajar en el avión presidencial junto a su esposa al evento de la Argentina Week en Estados Unidos. Tras las críticas, el funcionario dio una entrevista en A24 y aseguró que fue una invitación de Presidencia. "Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó”, explicó
Adorni defendió la presencia de su esposa en el viaje y aseguró que no implicó un gasto adicional para el Estado. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, sostuvo.