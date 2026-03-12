Javier y Karina Milei defendieron a Adorni tras las críticas por su viaje a Estados Unidos con su esposa

El Presidente y su hermana respaldaron al jefe de Gabinete tras ser criticado por llevar a su esposa a un viaje en el avión presidencial.

Javier y Karina Milei defendieron a Manuel Adorni tras las críticas por su viaje a Estados Unidos

Manuel Adorni se vio envuelto en una polémica tras confirmar que llevó a su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial a Estados Unidos abordo del avión presidencial. El funcionario aseguró que la invitación fue realizada por Presidencia, lo que desató una ola de críticas.

Este jueves, el presidente Javier Milei y su hermana Karina salieron a defender al jefe de Gabinete a través de las redes sociales. La Secretaria de Presidencia compartió una foto con Manuel Adorni en su cuenta de X y tildó la polémica como "basura mediática". "Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre contigo" , sostuvo

Embed Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos. pic.twitter.com/h00zZOKYH9 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 12, 2026 Por su lado, Javier Milei también se expresó en la red social a favor del jefe de Gabinete y señaló que "no tienen sentido" las críticas contra el miembro de su partido. "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad ya otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO Manuel Adorni..!!! ¡LLA! ¡VLLC!"

Embed Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...

ÁNIMO @madorni ...!!!

LLA!

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) March 12, 2026 El polémico viaje de Manuel Adorni con su esposa a Nueva York En los últimos días, el jefe de Gabinete quedó envuelto en una polémica tras viajar en el avión presidencial junto a su esposa al evento de la Argentina Week en Estados Unidos. Tras las críticas, el funcionario dio una entrevista en A24 y aseguró que fue una invitación de Presidencia. "Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó”, explicó