Escándalo con Karina Milei en Chile: atacó a un periodista de TVN por acercarse a Javier Milei

La secretaria general de la Presidencia le dio un "espaldarazo" a un movilero del canal chileno que cubría el traspaso de mando en el Congreso.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tuvo un fuerte cruce y "espaldarazo" con un periodista de la Televisión Nacional de Chile, que cubría la visita del presidente Javier Milei en el Congreso Nacional de Valparaíso, en el marco de la asunción de José Antonio Kast.

El hecho ocurrió este miércoles al mediodía, cuando el jefe de Estado argentino estaba en la sede parlamentaria para presenciar el traspaso de mando. Canal 13 logró captarlo y lo compartió en el noticiero central, como parte de las "anécdotas" del día.

En un momento, la prensa trasandina intentaba acercarse a Milei para tener un contacto por su visita en el acto de quien es, ahora, su socio político de la derecha en la región. Sin embargo, Karina Milei, así como personal de seguridad, se metió rápidamente e impidió el acercamiento con mucha violencia.

De hecho, "El Jefe", como apodan a Karina, le dio un "espaldarazo" al cronista del canal TVN - 24 Horas, generando malestar entre los demás colegas que no podían creer semejante reacción. En Chile, a diferencia de Argentina, no suelen darse semejantes episodios en ámbitos institucionales.

El episodio generó revuelo en las redes sociales, donde el video se viralizó y desató una intensa discusión sobre la dualidad de Javier Milei: pasó de entrar como "rock star" sonriente sacándose fotos en el Congreso chileno a molestarse con la prensa.

Javier Milei y José Antonio Kast se abrazan en el traspaso de mando este 11 de marzo en Valparaíso, Chile

