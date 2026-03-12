Escándalo con Karina Milei en Chile: atacó a un periodista de TVN por acercarse a Javier Milei

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , tuvo un fuerte cruce y " espaldarazo " con un periodista de la Televisión Nacional de Chile , que cubría la visita del presidente Javier Milei en el Congreso Nacional de Valparaíso , en el marco de la asunción de José Antonio Kast .

El hecho ocurrió este miércoles al mediodía, cuando el jefe de Estado argentino estaba en la sede parlamentaria para presenciar el traspaso de mando. Canal 13 logró captarlo y lo compartió en el noticiero central, como parte de las "anécdotas" del día.

En un momento, la prensa trasandina intentaba acercarse a Milei para tener un contacto por su visita en el acto de quien es, ahora, su socio político de la derecha en la región. Sin embargo, Karina Milei , así como personal de seguridad, se metió rápidamente e impidió el acercamiento con mucha violencia.

Vergonzosa situación la que acaba de ocurrir en la asunción de Kast en Chile. La hermana del presidente argentino, Karina Milei, quiso cubrirlo para evitar que le acercaran micrófonos y tuvo un encontronazo con la TVN (Televisión Nacional de Chile). Terminó en escándalo. pic.twitter.com/MdTyEwE4ox

De hecho , "El Jefe", como apodan a Karina, le dio un "espaldarazo" al cronista del canal TVN - 24 Horas , generando malestar entre los demás colegas que no podían creer semejante reacción. En Chile, a diferencia de Argentina, no suelen darse semejantes episodios en ámbitos institucionales.

El episodio generó revuelo en las redes sociales , donde el video se viralizó y desató una intensa discusión sobre la dualidad de Javier Milei: pasó de entrar como "rock star" sonriente sacándose fotos en el Congreso chileno a molestarse con la prensa.

Javier Milei y José Antonio Kast Javier Milei y José Antonio Kast se abrazan en el traspaso de mando este 11 de marzo en Valparaíso, Chile EFE

En su primer día como presidente de Chile, José Antonio Kast firmó un paquete de decretos que fija las prioridades iniciales de su gobierno, con un fuerte énfasis en el control migratorio en el norte del país.

Las medidas fueron rubricadas en el Palacio de La Moneda e incluyen el cierre de pasos irregulares, la construcción de barreras físicas en la frontera y el despliegue permanente de fuerzas militares y policiales.

Durante el acto, Kast instruyó al jefe del Ejército, Pedro Varela, a reforzar la presencia de efectivos en la frontera con Bolivia y colaborar con la instalación de obstáculos físicos para frenar el ingreso irregular de migrantes.

“Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios y le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”, expresó el mandatario.

Según datos oficiales, actualmente hay alrededor de 337 mil extranjeros viviendo en Chile sin la documentación requerida.

El plan contempla un “blindaje” de la frontera norte mediante zanjas, muros de unos tres metros de altura, cercos perimetrales y torres de vigilancia, además de la construcción de centros de internación para migrantes en situación irregular.