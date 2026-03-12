Un proyecto busca habilitar a menores de 17 años para sacar el carnet de conducir en Mendoza

La posibilidad de que jóvenes de 17 años obtengan la licencia de conducir comenzó a discutirse nuevamente en la Legislatura de Mendoza . Un proyecto impulsado por la diputada provincial María Eugenia de Marchi propone modificar la normativa vigente para permitir que los adolescentes accedan al carnet antes de cumplir los 18 años.

La iniciativa apunta a actualizar la legislación provincial para alinearla con el régimen que establece la Ley Nacional de Tránsito 24.449 , que contempla la posibilidad de otorgar licencias a partir de los 17 años en determinadas categorías.

Actualmente, en Mendoza la licencia de conducir solo puede tramitarse a partir de los 18 años. Esa condición está establecida en la Ley de Tránsito de Mendoza 9.024 , que regula el sistema de licencias dentro de la provincia.

Sin embargo, la legislación contempla una excepción poco utilizada: los menores de edad pueden acceder a la licencia si previamente obtienen una emancipación legal a través de un escribano. Se trata de un procedimiento que implica realizar un trámite notarial antes de iniciar el proceso habitual para obtener el carnet de conducir.

Según explicó la legisladora, esa alternativa es poco frecuente debido a la complejidad administrativa y a los costos que implica. El proceso requiere la intervención de un escribano, el pago de honorarios profesionales y posteriormente la realización de los trámites correspondientes en el centro de emisión de licencias.

El proyecto que comenzó a impulsarse en la Legislatura propone eliminar esa instancia previa y permitir que la autorización parental se realice directamente en el registro de conducir, al momento de iniciar el trámite.

De esta manera, los jóvenes de 17 años podrían obtener la licencia, sin necesidad de recurrir a una emancipación legal.

La iniciativa busca equiparar el sistema mendocino con el de la mayoría de las provincias argentinas, donde los adolescentes pueden acceder a la licencia antes de alcanzar la mayoría de edad.

En términos concretos, la modificación planteada se aplicaría a las licencias correspondientes a las categorías particulares. Se trata de las categorías A y B dentro del sistema nacional de licencias.

La categoría A habilita la conducción de motocicletas, triciclos y cuatriciclos, mientras que la categoría B permite manejar automóviles, camionetas y casas rodantes de hasta 3.500 kilos de peso.

El proyecto no contempla cambios en las licencias profesionales. Las habilitaciones para conducir vehículos de transporte de carga o de pasajeros continúan sujetas a requisitos específicos, entre ellos una edad mínima superior y la necesidad de contar con experiencia previa como conductor.

Para acceder a una licencia profesional, por ejemplo para manejar camiones o colectivos, se exige haber tenido licencia particular durante al menos dos años, además de cumplir otras condiciones establecidas por la normativa.

Por ese motivo, la eventual habilitación para jóvenes de 17 años no implicaría que puedan conducir vehículos de transporte profesional.

Uno de los argumentos planteados en el debate se relaciona con la realidad actual de muchos adolescentes que ya conducen vehículos sin contar con licencia habilitante.

Según señaló la legisladora, en los controles de tránsito suele detectarse la presencia de menores de edad que manejan sin haber realizado el trámite correspondiente. En ese contexto, la propuesta plantea la posibilidad de que esos jóvenes puedan hacerlo dentro de un marco legal, con licencia habilitada y cobertura de seguro.

La discusión también incluye aspectos vinculados a la seguridad vial. Las estadísticas de siniestralidad muestran que una parte importante de los accidentes de tránsito involucra a personas jóvenes.

Los registros nacionales indican que el grupo etario que concentra mayor cantidad de víctimas en siniestros viales se encuentra entre los 18 y los 35 años. Ese dato suele ser uno de los puntos centrales dentro del debate sobre la edad para comenzar a conducir.

En ese contexto, el proyecto plantea que el acceso a la licencia esté acompañado por el cumplimiento de todos los requisitos habituales del trámite. Los aspirantes deberán aprobar los exámenes teóricos y prácticos, además de presentar los certificados psicofísicos que acrediten su aptitud para conducir.

La autorización de los padres o tutores funcionaría como un requisito adicional para quienes aún no alcanzaron la mayoría de edad.

Otro de los elementos que comenzó a analizarse es la percepción social sobre el tema. De acuerdo con datos preliminares relevados en un sondeo realizado por el equipo de trabajo de la diputada, una parte significativa de los jóvenes y de los adultos responsables se manifestó a favor de habilitar la licencia desde los 17 años.

El relevamiento se encuentra en proceso de análisis y depuración, por lo que los resultados finales aún no fueron publicados.

La iniciativa surgió en el marco de un trabajo legislativo que buscaba revisar distintos aspectos de la normativa de tránsito. Sin embargo, el debate sobre la edad mínima para conducir tomó mayor impulso luego de que el tema comenzara a circular en redes sociales y en medios de comunicación.

Ese escenario aceleró la decisión de presentar formalmente el proyecto para que pueda comenzar a discutirse dentro de la Legislatura.

Por el momento, la propuesta se encuentra en una etapa inicial del proceso parlamentario. El proyecto ya fue presentado y solicitó estado parlamentario, lo que permitirá que sea girado a la comisión correspondiente para su análisis.

El primer paso será su tratamiento en la Comisión de Legislación, donde se evaluarán los alcances de la modificación y se podrán incorporar opiniones de especialistas y organismos vinculados a la seguridad vial.

Una vez que la comisión emita despacho, el proyecto podrá avanzar hacia el recinto para su votación.

El calendario legislativo establece que el tratamiento formal comenzará durante el período de sesiones ordinarias, que se inicia en mayo.

Según lo previsto por la autora de la iniciativa, el objetivo será solicitar que el proyecto obtenga preferencia para su tratamiento con despacho de comisión, lo que permitiría acelerar su discusión dentro del recinto.

De prosperar el debate y obtener aprobación legislativa, Mendoza podría modificar uno de los puntos centrales de su ley de tránsito y habilitar que adolescentes de 17 años accedan a la licencia de conducir bajo el mismo esquema que rige en la mayor parte del país.

Por ahora, el proyecto abre una discusión que involucra aspectos legales, educativos y de seguridad vial, y que deberá resolverse dentro del ámbito legislativo provincial. Mientras tanto, la normativa vigente continúa estableciendo que el acceso al carnet de conducir en Mendoza se obtiene a partir de los 18 años.