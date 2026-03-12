Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri por calumnias y atentado contra el orden público

La vicepresidenta presentó su denuncia en Comodoro Py contra el diputado nacional de La Libertad Avanza, quién la acusó de “golpista” en las redes sociales.

Villarruel denunció este miércoles ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, con sede en Comodoro Py, al diputado mendocino por los delitos de" calumnias e injurias" y “atentado contra el orden público”, tras haberla acusado de “golpista” en un cruce de la red social X.

La vicepresidenta visitó la provincia el sábado pasado, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, y habló sobre el conflicto con Petri en una entrevista con Los Andes.

Primero, Villarruel sostuvo que se bajó de las peleas por las redes sociales porque son “propias de la casta y de la vieja política”, pero al referirse puntualmente al agravio de “golpista” que le endilgó Petri, la vice no le restó importancia y adelantó que iría a la Justicia.