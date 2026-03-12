El Aeroclub Mendoza vuelve a la Base Cóndor: los detalles del millonario convenio con el Gobierno

El gobierno de Alfredo Cornejo aprobó este jueves un convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Aeroclub Mendoza para permitir que la institución utilice instalaciones de la Base Cóndor, donde funciona el Comando Aéreo Policial. La medida fue oficializada a través del Decreto 452, publicado en el Boletín Oficial.
El acuerdo fue suscripto por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y por las autoridades del aeroclub, el presidente Matías Daniel Orduña y el vicepresidente Juan Carlos Minetto.
Según se detalla en el expediente administrativo, la entidad solicitó autorización para operar desde la Base Cóndor, donde actualmente tiene sede el Comando Aéreo Policial. Esto mediante el uso precario y temporal de parte del predio por un plazo de 20 años.
De acuerdo con el documento, la propuesta se fundamenta en la posibilidad de establecer una colaboración institucional que genere beneficios tanto para el Estado provincial como para la Policía de Mendoza. Entre los puntos destacados, se menciona la realización de inversiones destinadas a mejorar la infraestructura aeroportuaria existente.
En ese sentido, el Aeroclub proyecta reacondicionar la pista, el sistema de balizamiento, las instalaciones operativas y los hangares del aeródromo. Estas mejoras permitirían recuperar la operatividad plena del predio y quedarían también a disposición del Comando Aéreo Policial y del Gobierno provincial.
Respescto al Plan de Inversión propuesto por el Aeroclub Mendoza, que asciende a U$S 3.476.600. Este capital se destinará a:
Reacondicionamiento de la pista: devolviendo plena operatividad al aeródromo.
Modernización del balizamiento: para permitir maniobras seguras y ampliar rangos horarios.
Mejoras en hangares e instalaciones de apoyo: infraestructura que quedará al servicio del Comando Aéreo Policial.
El convenio también prevé instancias de capacitación y colaboración técnica en materia aeronáutica. La presencia permanente de la institución permitiría impulsar intercambios de conocimientos y eventuales convenios específicos para la formación de pilotos y técnicos especializados junto al personal policial.
Además, se contempla la posibilidad de que el Aeroclub ponga a disposición aeronaves civiles y pilotos experimentados en situaciones de emergencia o requerimientos operativos especiales, como catástrofes naturales o misiones humanitarias.
El decreto recuerda que el predio donde funciona el aeródromo fue asignado al Ministerio de Seguridad y Justicia por la Ley 6977, que estableció su uso como helipuerto, pista de aterrizaje y centro de adiestramiento táctico, entre otras actividades vinculadas a la seguridad pública.
En ese marco, la Provincia mantiene la administración y el uso del inmueble, mientras que el convenio habilita la cooperación operativa con la entidad aeronáutica.