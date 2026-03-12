El Aeroclub Mendoza vuelve a la Base Cóndor: los detalles del millonario convenio con el Gobierno

El gobierno de Alfredo Cornejo aprobó este jueves un convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Aeroclub Mendoza para permitir que la institución utilice instalaciones de la Base Cóndor , donde funciona el Comando Aéreo Policial . La medida fue oficializada a través del Decreto 452, publicado en el Boletín Oficial.

Inestabilidad, cielo nublado y alerta por tormentas en Mendoza: qué zonas afectará este jueves

El acuerdo fue suscripto por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , y por las autoridades del aeroclub, el presidente Matías Daniel Orduña y el vicepresidente Juan Carlos Minetto .

Según se detalla en el expediente administrativo, la entidad solicitó autorización para operar desde la Base Cóndor, donde actualmente tiene sede el Comando Aéreo Policial. Esto mediante el uso precario y temporal de parte del predio por un plazo de 20 años .

De acuerdo con el documento, la propuesta se fundamenta en la posibilidad de establecer una colaboración institucional que genere beneficios tanto para el Estado provincial como para la Policía de Mendoza . Entre los puntos destacados, se menciona la realización de inversiones destinadas a mejorar la infraestructura aeroportuaria existente.

En ese sentido, el Aeroclub proyecta reacondicionar la pista, el sistema de balizamiento, las instalaciones operativas y los hangares del aeródromo. Estas mejoras permitirían recuperar la operatividad plena del predio y quedarían también a disposición del Comando Aéreo Policial y del Gobierno provincial.

Respescto al Plan de Inversión propuesto por el Aeroclub Mendoza, que asciende a U$S 3.476.600. Este capital se destinará a:

Reacondicionamiento de la pista: devolviendo plena operatividad al aeródromo.

devolviendo plena operatividad al aeródromo. Modernización del balizamiento: para permitir maniobras seguras y ampliar rangos horarios.

para permitir maniobras seguras y ampliar rangos horarios. Mejoras en hangares e instalaciones de apoyo: infraestructura que quedará al servicio del Comando Aéreo Policial.

El convenio también prevé instancias de capacitación y colaboración técnica en materia aeronáutica. La presencia permanente de la institución permitiría impulsar intercambios de conocimientos y eventuales convenios específicos para la formación de pilotos y técnicos especializados junto al personal policial.

Además, se contempla la posibilidad de que el Aeroclub ponga a disposición aeronaves civiles y pilotos experimentados en situaciones de emergencia o requerimientos operativos especiales, como catástrofes naturales o misiones humanitarias.

El decreto recuerda que el predio donde funciona el aeródromo fue asignado al Ministerio de Seguridad y Justicia por la Ley 6977, que estableció su uso como helipuerto, pista de aterrizaje y centro de adiestramiento táctico, entre otras actividades vinculadas a la seguridad pública.

En ese marco, la Provincia mantiene la administración y el uso del inmueble, mientras que el convenio habilita la cooperación operativa con la entidad aeronáutica.

El decreto