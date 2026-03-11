Asumió José Antonio Kast y la derecha gobernará Chile hasta 2030

Chile vivió este miércoles 11 de marzo una jornada histórica con el traspaso de mando entre el izquierdista Gabriel Boric y el derechista José Antonio Kast, quien ejercerá la presidencia hasta 2030.

Al mediodía , Kast asumió formalmente la Presidencia de la República durante la ceremonia de traspaso de mando en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

En el Salón de Honor del Senado, la nueva presidenta de la Cámara Alta, la conservadora Paulina Núñez, le impuso la banda presidencial y la medalla de O'Higgins a Kast.

Luego de la investidura, el nuevo jefe de Estado ofreció un almuerzo en honor a las delegaciones internacionales que asistieron al acto.

La jornada concluirá a las 21 con el primer mensaje del nuevo mandatario chileno a la ciudadanía. Kast brindará un discurso desde el balcón del salón Independencia del Palacio de La Moneda , en Santiago de Chile, en lo que será su primera alocución como presidente ante el país.

El presidente Javier Milei, invitado a la ceremonia, iba a mantener esta mañana una reunión bilateral con su socio Kast, pero el encuentro fue cancelado a último momento. Apenas se saludaron cálidamente en el ingreso al lugar, reflejando el peso de su alianza geopolítica.

Según indicaron a BioBioChile desde el entorno del flamante jefe de Estado, la cita, que estaba agendada para las 9.10 en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, fue suspendida “por temas de agenda”, aunque trascendió que el vuelo desde Argentina que traslada al mandatario salió más tarde de lo programado.

Entonces, Milei fue directamente al Congreso Nacional en Valparaíso para asistir a la ceremonia de traspaso de mando, sin la reunión que otros mandatarios invitados sí tuvieron con Kast en las últimas horas.

Kast, exdiputado ultracatólico de 60 años, se transformará en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en la democracia chilena y en el primero en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Hasta ahora, el único conservador, pero de centro-derecha, que había gobernado Chile era Sebastián Piñera, que lo hizo en dos mandatos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022) y que votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989, a diferencia de Kast, que hizo campaña a favor.

La sorpresa de la jornada la protagonizó el brasileño Lula da Silva, que suspendió su viaje a última hora y envió en su lugar al canciller, Mauro Vieira.

La Presidencia brasileña no divulgó los motivos, pero la decisión fue confirmada un día después de que anunciara su viaje a Chile el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, considerado como principal rival de Lula en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Argentina y Chile, alineados ideológicamente

La buena relación entre Kast y Milei simboliza el nuevo clima político entre ambos países. Durante los últimos meses, el chileno había anticipado su intención de fortalecer la relación con Argentina, luego de los cortocircuitos diplomáticos que caracterizaron el vínculo entre Milei y el presidente saliente, Gabriel Boric.

“Nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos”, había expresado Kast al referirse al futuro de la relación bilateral. Tanto él como Milei comparten afinidades políticas en materia económica y de "mano dura" en seguridad, además de una agenda conservadora en temas sociales.

Más allá de la afinidad ideológica, ambos gobiernos también buscan potenciar la cooperación económica entre Argentina y Chile en áreas estratégicas para el desarrollo regional. Entre ellas se destacan sectores como la energía, la minería, la infraestructura y el comercio bilateral, en un contexto internacional marcado por la influencia de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.