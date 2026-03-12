El dólar mayorista cayó y quedó por debajo de $1.400 tras las declaraciones de Milei

El dólar registró una baja en el mercado mayorista y volvió a ubicarse por debajo de los $1.400. La caída se dio en medio de una jornada financiera atravesada por la expectativa por el dato oficial de inflación y tras declaraciones del presidente Javier Milei sobre que los billetes van a “brotar por las orejas”.

Cabe mencionar que el mandatario le prometió al titular del Banco Central, Santiago Bausili, que gracias a las inversiones en energía “le van a salir dólares por las orejas” . Milei hizo esa declaración durante la apertura del Argentina Week que se lleva a cabo en Nueva York.

La cotización de la divisa estadounidense mostró un leve retroceso en el segmento donde operan bancos y grandes empresas, mientras que en el resto de los mercados cambiarios las variaciones fueron más moderadas o incluso con ligeras subas.

En el mercado mayorista, el dólar cayó $1,5 y finalizó la jornada en $1.394,5 para la venta . De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria -que este jueves se ubicó en $1.626,47- se redujo al 16,6%.

El volumen operado en el segmento contado superó los U$S 527,1 millones, mientras que el dólar minorista cotizó a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA).

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.846.

En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este se posiciona a $1.423,01. Por otro lado, los dólares paralelos operan al alza.

El dólar MEP avanza 0,2% a los $1.416,22, mientras que el contado con liquidación (CCL) trepa 0,4% a $1.462,16. El dólar blue se sostiene a $1.415 para la venta.