12 de marzo de 2026 - 15:55

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 13 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.420 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista a $1.419 para la venta.

El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista a $1.419 para la venta.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.420 en Banco Nación. Para este viernes se espera el mismo precio. Por otro lado, el Banco Central anunció que el mercado informal mantiene un margen de dólares por aproximadamente 250.000 millones y el Gobierno tiene como objetivo impulsar la “Ley de Inocencia Fiscal”.

Leé además

La guerra en Irán pone en aprietos al comercio internacional por el petróleo

Otra vez el precio del petróleo crece hasta los 100 dólares mientras Irán ataca a más buques

Por Redacción Economía
Aerolíneas Argentinas anunció que aplicará un recargo por la suba del combustible

Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo por combustible: cuánto aumentarán los pasajes

Por Redacción Economía
dólar viernes 13 de marzo
El dólar en Banco Nación subió solo $5.

El dólar en Banco Nación subió solo $5.

Precio del dólar para este viernes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 13 de marzo

  • Banco Nación: $1.420
  • Banco Galicia: $1.415
  • Banco BBVA: $1.425
  • Banco Santander: $1.420
  • Banco Ciudad: $1.425
  • Banco Patagonia: $1.425
  • Banco Macro: $1.420
  • Banco Hipotecario: $1.420
  • Banco Supervielle: $1.424
  • Banco Credicoop: $1.420
  • Banco Piano: $1.420
  • Banco Comercio: $1.415
  • ICBC: $1.415
  • Brubank: $1.418

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Argentina se ubica entre los países con mayor volumen de dólares fuera del sistema financiero formal, un puesto que la distingue a nivel internacional por la magnitud de divisas que permanecen fuera del circuito legal. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca que la Ley de Inocencia Fiscal incentive a los argentinos a utilizar esos dólares guardados y que esos recursos se transformen en un motor para la reactivación económica durante el año.

De acuerdo con información presentada por Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a efectivo y depósitos que permanecen fuera del sistema financiero local. Solo Rusia supera a la Argentina, mientras que el monto estimado en el caso argentino ronda los USD 250.000 millones, una cifra que incluso supera la registrada por economías desarrolladas como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Esta situación coloca a la economía argentina en una posición particular dentro del panorama global. El análisis comparativo, basado en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), muestra que Rusia lidera el ranking con cerca de los USD 400.000 millones fuera de su sistema bancario. En contraste, países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia presentan niveles considerablemente menores, ubicados en un rango de entre USD 100.000 y USD 200.000 millones.

¿Qué propone el Gobierno?

  • La estimación del Banco Central difiere de la que maneja el propio Caputo. En distintas presentaciones públicas, el ministro sostuvo que los dólares fuera del sistema alcanzan unos 170.000 millones de dólares. Más allá de la diferencia en las cifras, el objetivo del Gobierno es captar al menos una parte de esos fondos a través de la Ley de Inocencia Fiscal para impulsar el consumo y la inversión.
  • La iniciativa oficial busca brindar seguridad jurídica a quienes decidan utilizar esos ahorros. Durante las sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno promovió el tratamiento del proyecto con la intención de garantizar que quienes blanqueen o utilicen esos dólares no enfrenten problemas legales en caso de un cambio de administración.
  • Tras su aprobación y la posterior reglamentación (que permitió a los bancos no exigir documentación sobre el origen de los fondos) Caputo amplió las alternativas para canalizar esos recursos, habilitando también a las sociedades de bolsa (ALyCs), los fondos comunes de inversión y las billeteras cripto. Según explicó el ministro, la idea fue “ponerlos a competir”.
dólar viernes 13 de marzo

Desde el Banco Central remarcan que el principal desafío consiste en convertir ese ahorro informal en recursos que puedan financiar el consumo y la inversión dentro de la economía. La estrategia oficial apunta a generar confianza y previsibilidad para reducir la preferencia por mantener efectivo fuera del sistema y fomentar el uso de herramientas financieras formales. El interrogante que queda abierto es si los argentinos estarán dispuestos a movilizar esos ahorros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nissan negocia vender su operación comercial en Argentina.

Nissan analiza vender su negocio en Argentina en medio de una reestructuración global

Por Redacción Economía
El dólar comienza a calmarse durante esta semana.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 12 de marzo

El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista a $1.421.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 11 de marzo

Dólar hoy, 10 de marzo 

Martes con alivio: baja el dólar y las acciones argentinas saltan hasta un 7%