Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 13 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.420 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.420 en Banco Nación. Para este viernes se espera el mismo precio. Por otro lado, el Banco Central anunció que el mercado informal mantiene un margen de dólares por aproximadamente 250.000 millones y el Gobierno tiene como objetivo impulsar la “Ley de Inocencia Fiscal”.

dólar viernes 13 de marzo El dólar en Banco Nación subió solo $5. WEB Precio del dólar para este viernes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 13 de marzo Banco Nación: $1.420

$1.420 Banco Galicia: $1.415

$1.415 Banco BBVA: $1.425

$1.425 Banco Santander: $1.420

$1.420 Banco Ciudad: $1.425

$1.425 Banco Patagonia: $1.425

$1.425 Banco Macro: $1.420

$1.420 Banco Hipotecario: $1.420

$1.420 Banco Supervielle: $1.424

$1.424 Banco Credicoop: $1.420

$1.420 Banco Piano: $1.420

$1.420 Banco Comercio: $1.415

$1.415 ICBC: $1.415

$1.415 Brubank: $1.418 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Argentina se ubica entre los países con mayor volumen de dólares fuera del sistema financiero formal, un puesto que la distingue a nivel internacional por la magnitud de divisas que permanecen fuera del circuito legal. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca que la Ley de Inocencia Fiscal incentive a los argentinos a utilizar esos dólares guardados y que esos recursos se transformen en un motor para la reactivación económica durante el año.

De acuerdo con información presentada por Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a efectivo y depósitos que permanecen fuera del sistema financiero local. Solo Rusia supera a la Argentina, mientras que el monto estimado en el caso argentino ronda los USD 250.000 millones, una cifra que incluso supera la registrada por economías desarrolladas como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Esta situación coloca a la economía argentina en una posición particular dentro del panorama global. El análisis comparativo, basado en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), muestra que Rusia lidera el ranking con cerca de los USD 400.000 millones fuera de su sistema bancario. En contraste, países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia presentan niveles considerablemente menores, ubicados en un rango de entre USD 100.000 y USD 200.000 millones.