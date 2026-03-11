Nissan analiza vender su negocio en Argentina en medio de una reestructuración global

La automotriz Nissan mantiene conversaciones avanzadas para vender su operación comercial en Argentina , en medio de un proceso de reorganización global de la compañía.

Aunque la marca registró un crecimiento del 17% en ventas durante el primer bimestre de 2026 , los rumores sobre una posible salida de la gestión directa en el país se intensificaron en los últimos meses.

La reestructuración comenzó en 2025 con el cese de la producción de pick-ups en la planta de Córdoba , donde Nissan fabricaba la Frontier junto a Renault .

Desde entonces, los vehículos de la marca se comercializan en el país a partir de unidades importadas. Las nuevas Frontier llegarán desde México , mientras que modelos como Sentra y Versa también provienen de ese mercado. Los Kicks y Kicks Play se producen en Brasil , y el X-Trail llega desde Japón .

Según versiones difundidas por medios especializados y reportadas por Infobae, las conversaciones para transferir la operación estarían avanzadas con Grupo Simpa , importador de motos en Argentina, que podría asociarse con el Grupo Tagle , vinculado históricamente al sector automotor a través de concesionarios de Renault y Nissan .

En 2 años cambió el escenario para Nissan. Argentina fabricaba la pick-up Frontier y la exportaba a Chile. Hoy Chile ya no tiene filial oficial sino una tercerización de la operación comercial y Argentina no fabrica más en el país.

El esquema sería similar al aplicado en otros mercados de la región, como Chile y Perú, donde la marca tercerizó sus operaciones comerciales. De acuerdo con fuentes del sector, la transición entre Nissan y el nuevo operador podría concretarse entre julio y septiembre, aunque ninguna de las empresas involucradas confirmó oficialmente las negociaciones.

Parte de una reorganización global

La posible operación en Argentina se inscribe en un proceso de cambios más amplio dentro de la compañía japonesa. En los últimos años Nissan redujo su estructura en distintos mercados y puso fin a proyectos estratégicos, como la negociación para una fusión con Honda, que finalmente no prosperó.

En ese contexto, una eventual transferencia de la operación local respondería más a la estrategia global de la marca que a la situación del mercado argentino.