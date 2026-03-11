Planean presentar el proyecto Potasio Río Colorado en el RIGI

El empresario José Luis Manzano mencionó, en el marco de la Argentina Week , en Nueva York, que están planeando presentarse al RIGI con Potasio Río Colorado . El proyecto está demorado en su ejecución y el Gobierno provincial está evaluando opciones para sostener el contrato con la empresa.

En una entrevista que Manzano concedió a Forbes Argentina, se le consultó si tenían previsto presentar proyectos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) -que recientemente fue extendido por un año más- y respondió: “Sí, tenemos varios proyectos proyectados con el RIGI. El proyecto de potasio lo contempla, y en Vaca Muerta seguramente la integración de upstream y facilities también se hará bajo ese régimen. Además, tenemos proyectos de energía solar que sumarán dos o tres RIGI para el 2026”.

A fines de septiembre, el Gobierno provincial reconoció que la empresa Minera Aguilar, propiedad de Manzano, ha incumplido el contrato y que estaban evaluando opciones. Ese incumplimiento se vincula con la demora en la construcción de la planta piloto, que debía estar lista en agosto, para comenzar a extraer y procesar sales de potasio.

Recientemente, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , señaló que siguen en una etapa de evaluación del contrato y recordó que ese documento incluía una primera etapa de reingeniería, porque el proyecto, que tuvo en un primer momento la empresa Río Tinto y luego pasó a manos de la brasilera Vale , estaba calculado para una producción de 10,5 millones de toneladas anuales .

Sin embargo, por el deterioro de la infraestructura en el país en los últimos 30 años , la capacidad productiva se vio limitada, porque había dificultades para trasladar ese volumen de mineral sin líneas férreas en condiciones. Y la rentabilidad del proyecto no justificaba la inversión de un tendido.

Latorre resaltó que lo que ha estado haciendo la empresa es adecuar la propuesta para una puesta en marcha progresiva, con una producción inicial de menor escala, que se pueda sacar por las vías existentes. Esto, mientras que, en simultáneo, se trabaja en la recuperación del tendido ferroviario que permitirá trasladar un volumen superior hacia los puertos, para poder exportarlo a destinos como Brasil, donde el potasio tiene una gran demanda.

Décadas de demora

Las sales de potasio son un mineral muy utilizado como fertilizante. Y el yacimiento que se encuentra en el sur de Malargüe es considerado de clase mundial, con 400 millones de toneladas certificadas y una vida útil proyectada de 50 años.

Sin embargo, Potasio Río Colorado ha tenido diferentes dueños y, por diversas razones, no ha empezado todavía a producir potasio. Los derechos de explotación estuvieron primero en mano de la empresa Minera Tea SA, que los vendió a la compañía de capitales británicos y australianos Río Tinto.

En 2009, el proyecto pasó a manos de la brasilera Vale, que realizó diversas obras de infraestructura, pero por la caída del precio internacional del mineral, entre otros motivos, paralizó la ejecución en 2013.

En 2020, el Gobierno provincial tomó el control del sitio y empezó a buscar inversores con la participación del banco suizo UBS Securities. Así fue elegida la empresa Compañía Minera Aguilar SA, que fue considerada “la que mejor se alineaba a los objetivos de inversión y ‘know how’ para poner en marcha la mina". El contrato de traspaso se firmó en septiembre de 2023.

Potasio Río Colorado El proceso de traspaso de acciones de Potasio Río Colorado a Minera Aguilar se inició en 2023, con las firmas del gobernador Rodolfo Suárez y Nicolás Mallo Huergo en representación de la empresa.

Incumplimiento de los plazos

En ese contrato, ambas partes, la empresa -propiedad del mendocino José Luis Manzano y la empresa brasileña ARG- y el Gobierno provincial se comprometían a realizar tareas. Los privados pasaron a ser dueños del 88% de los activos (cuyo valor asciende a unos US$ 250 millones), mientras en Estado conservó un 12%, a través de Impulsa Mendoza.

El Ejecutivo debía proveer de energía eléctrica al sitio y de accesos (rutas) en condiciones. Y la empresa invertir US$ 1.000 millones en cinco años, para empezar a producir 1,5 millones de toneladas anuales de sales de potasio.

El contrato tiene herramientas para garantizar su cumplimiento: un cronograma de ejecución de obras que, de no respetarse, habilita la aplicación de multas progresivas en caso de atraso; un seguro de fiel cumplimiento ante la eventualidad de una interrupción contractual; y un fideicomiso de garantía administrado por Mendoza Fiduciaria que "en caso de una interrupción del contrato, le devolverá las acciones a la Provincia".

La primera de las herramientas posibilita que, al no haber concretado la planta piloto, a Minera Aguilar se le apliquen multas del 5% de la inversión prevista en este tramo.