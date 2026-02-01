La logística y la apuesta por la ampliación de la matriz productiva

El sector logístico en Mendoza es tan transversal como “invisible” en el sentido de que atraviesa a todas las actividades de la economía y es parte de la vida cotidiana. Además de rutas y transporte , la logística es preparación, carga, descarga, almacenamiento, mantenimiento de camiones, administración, estacionamientos y una larga lista de rubros. La provincia, por otra parte, cuenta con un diferencial a favor en comparación con otras regiones del país y es que está en el epicentro del corredor bioceánico , el principal nexo entre los puertos de Buenos Aires o Rosario con los de Valparaíso o San Antonio.

La relevancia del sector se observa en diversos datos, como el que ofreció el subsecretario de Industria, Comercio y Logística de la Provincia de Mendoza, Alberto Marengo : “ Mendoza aporta el 3,8% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, pero cuenta con más del 11% de los camiones registrados a nivel nacional”. En palabras del funcionario, la posición geográfica y el entramado productivo local le agregan relevancia al sector logístico. Se trata de un área amplia entendida como gran vector de crecimiento de la economía, generación de empleo y otra forma de ampliar la matriz productiva local .

Para dimensionar el peso que posee la logística , también es preciso tener en cuenta que el 75% de la carga terrestre del Mercosur atraviesa el Paso Cristo Redentor hacia los puertos del Pacífico por donde transitan unos 1.800 camiones por día. En 2023 se comercializaron a través de esta vía unos 6 millones de toneladas. A esto hay que sumar la existencia del otro paso internacional que se encuentra en Mendoza que es el Pehuenche en el Sur así como la existencia de 3 puertos secos, 1 zona franca y una estación multimodal de ferrocarril.

En diciembre de 2025, por otra parte, comenzaron las obras del nuevo polo logístico de Luján en donde se centralizarán diversas actividades como aduana, almacenamiento, estación de servicios y playa para camiones en conjunción con la estación de trenes de carga. La obra no solo apalancará al sector y facilitará las tareas de quienes trabajen en el rubro sino que posee un importante derrame económico. En palabras de Mario Isgró miembro fundador del clúster y urbanista , “la construcción de una ruta genera empleo, pero más lo hace todo lo que viene después de que el camino está realizado ”.

En este contexto, desde el Ministerio de Producción se armó una Mesa Logística conformada por actores del sector privado, público y académico que funciona desde hace un año. Se trata de un espacio en la que hay referentes clave del sector empresario, pero también del universitario en donde se ha hecho una apuesta por tecnicaturas, carreras y posgrados ligados a la logística de manera específica. “Este es un área que apalanca la economía de Mendoza y la Mesa funciona muy bien desde que se creó”, relató Marengo.

En este mismo contexto, pero por otra vía, se creó el clúster Logístico Mendoza, una iniciativa privada hoy compuesta por seis actores del sector con el objetivo de ampliar la participación lo más posible. Desde el Gobierno se ha incentivado la creación del espacio dentro del mencionado programa de fortalecimiento de clústeres. “La logística ocurre en casi todo, es imperceptible para el funcionamiento de los sectores y –dentro de ella- es fundamental la planificación”, expresó Mario Isgró, quien también es arquitecto y posee su estudio desde 1997.

Sinergia público-privada

Mariela Francia, es la gerenta del clúster y detalló que dicho espacio público-privado se articula entre gobierno, empresas y academia. El motivo de su surgimiento es la necesidad de colaboración mutua para impulsar la competitividad de las cadenas productivas. “De este modo, los actores clave trabajan juntos para potenciar el desarrollo económico de Mendoza y la región”, detalló Francia. Sumó que entre los objetivos está el de integrar la multimodalidad (trenes y camiones) en función de la infraestructura, las tecnologías, las reglamentaciones y el talento.

En palabras de Francia, los objetivos del clúster son: Armar un plan estratégico logístico, fortalecer la competitividad y las cadenas productivas, reducir costos, tiempos y trámites logísticos, potenciar la multimodalidad, atraer inversiones y generar empleo. “Buscamos ser un ecosistema logístico de clase mundial reconocido por su eficiencia, innovación y sostenibilidad”, sintetizó Francia. Agregó que para ello es clave potenciar el desarrollo, las cadenas de valor y la integración regional desde Mendoza.

La logística es vista como un pilar transversal que potencia toda la matriz productiva mendocina debido a su conectividad estratégica, competitividad -reduce costos, tiempos y trámites para todas las cadenas productivas- y generación de empleo ya que impacta en transporte, hotelería, construcción, servicios aduaneros, etc. Este tipo de servicios también son clave para atraer inversiones debido a que una infraestructura logística eficiente facilita la decisión de llegada de capitales así como la integración regional e internacional y la diversificación productiva. “La logística amplía la matriz productiva y genera nuevas oportunidades”, comentó Francia.

playa polo logisitco hub logistico

En la actualidad, el clúster logístico está formado por: Leonardo Andreu (Andreu Logística) que es el presidente, Martín Clément (Clément Comercio Exterior) quien actúa como tesorero, Juan Baravalle (Trenes Argentinos Cargas) quien es el secretario, Darío Herrera (Trenes Argentinos Cargas), Daniel Camacho (Nevada Argentina SA) y Mario Isgró (Qatari SA). “Como todo clúster, mientras más participantes mejor ya que es de este modo como se potencian y mejoran los distintos procesos”, observó Isgró.

Estado de situación

El clúster logístico ha realizado un profundo análisis sobre la situación del sector en el que se identificaron oportunidades, desafíos y debilidades en Mendoza. El trabajo es extenso y aporta muchos datos. Entre los más importantes se destaca la relevancia del Paso Cristo Redentor como un nodo clave de un corredor que, entre los dos océanos, posee una red vial total de más de 14.600 kilómetros. “En Mendoza solo el 31% de dicha red está pavimentada, por debajo del promedio nacional (37%) y de provincias vecinas como San Juan (38%) y San Luis (46%)”, detalló el informe.

Parte del diagnóstico es que la matriz logística mendocina está excesivamente concentrada en el camión, lo que encarece los fletes de larga distancia. Por este motivo, la recuperación y modernización de los ramales ferroviarios permitiría fortalecer la conexión con los puertos del Gran Rosario y de Chile. Esto permitiría integrar a Mendoza a cadenas logísticas más eficientes y competitivas. En este marco, el ferrocarril aparece como condición clave para el desarrollo de sectores de gran volumen y bajo margen como la minería, la agroindustria y la industria energética.

El análisis destacó dos avances de infraestructura vial concretados en 2025 y considerados estratégicos para mejorar la competitividad logística. Uno es la inauguración de la variante Palmira, que permitió descomprimir la circulación de camiones por la ciudad. El otro es la habilitación de bitrenes, que incrementará la capacidad de carga por viaje y reducirá los costos por tonelada transportada. De este modo, se fortalecen los corredores productivos y de exportación. El documento subrayó de este modo el papel central del ferrocarril de cargas como herramienta para mejorar la sustentabilidad del sistema.

En tanto, desde el clúster se han puntualizado tres grandes grupos de obstáculos. Uno es el déficit de infraestructura con problemas en rutas, accesos, playas de transferencia, nodos intermodales y red ferroviaria. Esto limita la fluidez de los corredores y elevan los tiempos y costos de transporte. Alberto Marengo señaló que la dentro de los muchos hitos que hacen a la logística de Mendoza, se destaca la infraestructura. “Es en este marco que ya comenzó la construcción del hub logístico de Luján y que estamos avanzando para licitar con privados un hub en el Este, frente al parque industrial Palmira”, adelantó el funcionario.

El segundo obstáculo analizado por el clúster son las barreras regulatorias como normativas superpuestas, restricciones operativas y marcos regulatorios poco coordinados. Todo esto agrava la falta de infraestructura y generan ineficiencias sistémicas, especialmente en el transporte internacional y multimodal.

Polo logistico Hub logistico Andesmar

Una tercera traba señalada está relacionada con los altos costos logísticos, una ineficiencia que amenaza la competitividad actual de Mendoza y se convierte en una barrera directa para atraer inversiones. El trabajo hace especial foco en las inversiones mineras pero, incluye a todas las actividades productivas. La distancia a los puertos, sumada a una red ferroviaria subutilizada y costos regulatorios e impuestos altos, encarece las cadenas productivas y reduce la capacidad de competir en mercados externos.

Desafíos, oportunidades y el auge minero

Más allá de las barreras mencionadas, desde el clúster muestra que Mendoza parte de una base sólida para consolidarse como un nodo logístico de alcance regional. Su ubicación en el principal corredor bioceánico del Cono Sur le otorga una ventaja estratégica para articular los flujos comerciales entre el Atlántico y el Pacífico. A ello se suma una infraestructura ya desarrollada, con pasos fronterizos operativos, puertos secos y zona franca, que conforman un soporte clave para el comercio exterior.

Este posicionamiento se ve reforzado por un ecosistema empresarial de peso y por una trayectoria de articulación público-privada a través de iniciativas como el Plan Pilares. En este contexto, Isgró expresó que el clúster ha hecho un convenio con dicha entidad con el fin de colaborar con el desarrollo logístico de la minería que se viene. Hay que tener en cuenta que más del 70% de la carga saliente de Mendoza son minerales para construcción y el 50% de la entrante son productos industrializados, según datos del clúster.

“Colaboramos en el estudio de caminos mineros con el fin de planificar mejor el crecimiento”, expresó Mario Isgró. Con relación a esto, el subsecretario Alberto Marengo relató que ya trabajan en el diseño de una ruta para la minería en conjunto con el gobierno de San Juan. Es por el crecimiento que se espera cuando comiencen a estar activos tanto PSJ como los nuevos proyectos sanjuaninos.

“Mendoza es el lugar de salida para la mayoría de los grandes emprendimientos mineros y se calcula que de 100 camiones que vienen de San Juan, en unos 30 meses van a ser casi 500”, anticipó Marengo. El funcionario contó que una de las alternativas en las que trabajan en “abrir” un corredor minero por la ruta 149 que va paralela a la cordillera de Los Andes y une Barriales con Uspallata. “Entre las dos vialidades se ha comenzado a desarrollar dicha ruta para que en el futuro no se sature la 7”, sumó Marengo. La anticipación aquí es clave ya que se requerirá financiamiento y el posible apoyo de entidades como el BID o el Banco Mundial.

Un poco más hacia adelante, los caminos hacia Pata Mora en Malargüe también deben ser mejorados a medida que los proyectos de aquella zona prosperen. Sobre esta base, se abren oportunidades inmediatas que pueden acelerar el crecimiento, según el análisis del clúster. El proyecto Potasio Río Colorado anticipa una fuerte demanda de infraestructura y servicios logísticos especializados. En paralelo, la incorporación de tecnología, en particular la digitalización de los procesos en el Paso Cristo Redentor, permitiría ganar eficiencia y previsibilidad en el tránsito internacional.

Kobrea El Perdido primer pozo perforado en Malargue enero 2026 mineria

La puesta en marcha del Hub Logístico Mendoza (HLM), por otra parte, apunta a concentrar, ordenar y profesionalizar los flujos de transporte así como un espacio para la radicación de nuevas operaciones y servicios. “De cara a 2026, el desafío es traducir estas ventajas en hechos concretos”, subrayó Mariela Francia, gerenta del clúster.

Un antes y un después en la logística local

El clúster plantea que la consolidación de corredores bioceánicos, el fortalecimiento del ferrocarril y la eliminación de cuellos de botella regulatorios son condiciones indispensables para transformar a Mendoza en un polo logístico competitivo, capaz de convertir su ubicación estratégica en una verdadera ventaja económica. Es en este marco que comenzó la construcción del Hub Logístico Mendoza como una pieza clave para la organización y el fortalecimiento del sistema de transporte de cargas con impacto directo en la economía regional y en la integración con los mercados externos.

El HLM, que se levantará en el acceso al parque industrial de Luján de Cuyo, dio su primer paso formal a fines de diciembre y la maquinaria ya trabaja en el predio de 900 hectáreas destinadas al proyecto. La obra fue un trabajo entre el Ministerio de Producción, el municipio de Luján y el sector privado. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria de la licitación pública está integrada por Andesmar Cargas, KRC Global (Grupo Kristich), Laugero Construcciones, Autotransportes Andesmar y Servicios y Mandatos.

La iniciativa apunta a consolidar un polo estratégico capaz de potenciar la infraestructura de transporte y cargas en uno de los principales corredores bioceánicos del país, con impacto directo en la competitividad y el desarrollo económico. “Será un punto estratégico para la provincia y para el municipio, ya que contribuirá al ordenamiento del tránsito internacional”, subrayó Flavio Kristich el día de la inauguración de la obra.

Por su parte, Mauricio Badaloni, representante de Andesmar, destacó en su momento que el complejo no solo mejorará la eficiencia operativa sino también las condiciones para los transportistas. El empresario advirtió que, por su posición geográfica, Mendoza enfrenta ineficiencias logísticas que se profundizan cuando los costos de transporte y exportación son elevados, lo que desalienta la radicación de industrias. En ese contexto, el HLM aparece como una herramienta central para reducir costos, mejorar la competitividad y generar un entorno más atractivo para las inversiones productivas, no solo en la provincia sino en toda la región de Cuyo.