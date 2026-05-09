Dolce & Gabbana desembarca en Argentina: dónde y cuándo abrirá su primera tienda en el país

Dolce & Gabbana , la prestigiosa firma italiana, confirmó la apertura de su primera tienda oficial en Argentina para los primeros días de junio de 2026 .

La enfermedad del corazón que crece en la Argentina y ya afecta a 1 de cada 50 adultos

El lugar elegido para este debut es el Patio Bullrich , el centro comercial de Recoleta que históricamente ha concentrado la oferta de alta gama en el país.

La nueva tienda contará con una superficie de 216 metros cuadrados y ofrecerá una propuesta integral que incluye indumentaria, calzado y accesorios . Este desembarco no es un hecho aislado, sino que se produce en un contexto de renovado interés de las etiquetas internacionales por el país, una tendencia que comenzó a consolidarse desde 2025.

Desde la administración del shopping, propiedad del grupo IRSA, celebraron la incorporación. Daiana Szarfsztejn , Center Manager de Patio Bullrich, destacó que la llegada de la marca italiana representa un "hito" que refuerza el prestigio del establecimiento como el espacio clave para firmas globales en la Argentina.

La apertura de Dolce & Gabbana se suma a un ecosistema de marcas internacionales que han ganado terreno recientemente en el shopping, tales como Paul & Shark, Montblanc, Adolfo Domínguez y la reinauguración de Diesel con una estética renovada.

Además, el centro comercial mantiene una oferta consolidada con nombres de peso como Max Mara, Hugo Boss, Ferragamo, Zadig & Voltaire, Calvin Klein, Longchamp y Zegna.

El arribo de la marca coincide con un periodo de transición para la casa italiana, tras la reciente salida de Stefano Gabbana de la presidencia de la compañía, lo que ha generado una gran expectativa a nivel mundial sobre el nuevo rumbo de la firma.

A nivel local, este movimiento confirma la recuperación de un circuito de consumo exclusivo que busca combinar el legado artesanal con experiencias sensoriales. Como parte de esta estrategia de atraer al público premium, el shopping también ha incorporado propuestas que exceden la moda, como el espacio de taller y gastronomía Pottery Lovers.

Con esta apertura, el segmento del lujo en Buenos Aires no solo recupera brillo, sino que se posiciona nuevamente en el radar de las grandes capitales de la moda internacional.