Impulsa Mendoza desarrollará oportunidades de inversión en minería para los argentinos

Esta mañana se conoció que Emilio Guiñazú dejó de ser el CEO de Impulsa Mendoza y que ese rol lo ocupa desde hoy Sebastián Piña, quien se desempeñaba como gerente financiero la empresa estatal . Desde el Ministerio de Energía y Ambiente explicaron que el cambio responde a un cambio de foco en la actividad de la compañía, que ahora estará centrada en la atracción de inversiones.

En diálogo con Los Andes, Piña explicó que se trata de “un nuevo enfoque estratégico en la compañía ”, pero “partiendo de que se viene haciendo un trabajo muy fuerte para sentar bases”.

Resaltó, en este sentido, que no se debe pasar por alto lo que se logró con el Plan Pilares; con la creación de Malargüe Distrito Minero Occidental ; el nuevo Código de Procedimientos Mineros; la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino (para que pueda empezar a producir) ; y el involucramiento social y académico en la actividad minera.

El flamante CEO es licenciado en Economía egresado de la UNCuyo y magister en Econometría de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT). Comenzó a trabajar en Impulsa Mendoza desde que nació la empresa, en 2021, pero ya se desempeñaba como gerente financiero en Potasio Río Colorado, de donde surgió el financiamiento para crear la empresa estatal.

- Hasta ahora se hizo un trabajo para posicionar la industria, ¿cuál va a ser el nuevo foco?

Claro, fue un trabajo que sentó bases, sobre las cuales ahora se puede empezar a acelerar. Lo que no quiere decir de que no hay que seguir haciendo ese trabajo. Todo lo contrario, hay que seguirlo expandiendo, pero también buscando dinamizar mediante inversiones las bases que han quedado.

Y un poco el rol empieza a ir por ese lado, siendo conscientes de que Mendoza tiene un enorme desafío de poder crecer en torno a la exploración, para después tener la futura producción.

- ¿Qué se necesita para eso?

Somos muy conscientes de que tenemos que desarrollar un ecosistema de financiamiento, que empieza formando habilidades y capacidad de nuestros proyectos, como también en nuestros inversores. Esto también implica involucrarnos con los mercados internacionales, como la Bolsa de Toronto.

Mendoza tiene ventajas comparativas y competitivas que nos permiten ser un facilitador de todos estos beneficios a toda la región andina. De eso también se trata el Puente Andino que lanzamos.

Jimena Latorre Puente Andino Andean Bridge La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, en la presentación de Puente Andino o Andean Bridge

Un puente para la inversión en minería

- ¿Cuál va a ser el trabajo concreto de este Puente Andino (Andean Bridge)?

De alguna forma es generar la plataforma que conecte todos los proyectos de la región andina con el capital internacional. Para eso se necesita formar capacidades, educar y también tener puntos de encuentros eficientes, en los cuales la interlocución se dé de la mejor manera, es decir, con el mayor tecnicismo posible.

Mendoza, en su característica geográfica, geológica, institucional y logística, tiene enormes ventajas y comparativas y competitivas. Lo que vamos a buscar es fortalecernos como hub financiero, para que exista un ecosistema profesional, de inversión, técnico y de infraestructura lo haga mejor forma posible.

También vamos a promover la visita de inversores y la presentación de proyectos en conferencias o eventos específicos de networking. Pero conectándolos de forma eficiente a través de workshops en todas las regiones de interés, para educar, atraer, mostrar la oportunidad.

- ¿Sería no sólo para Mendoza, sino también para otras provincias mineras e incluso otros países de la región?

Sí, de Perú, Chile y todas nuestras provincias mineras con el objetivo de ayudarlos a que conozcan, a que se eduquen y puedan encontrar el financiamiento que necesitan en nuestros eventos.

Vínculo con la Bolsa de Toronto

- Ya se venía trabajando en este sentido con la Bolsa de Toronto…

- Esa es la historia más linda que refleja el esfuerzo y las características de Mendoza. Hace cuatro años fui por primera vez a Toronto, a una PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada, la convención minera líder a nivel mundial). Pasamos por la puerta de la Bolsa de Toronto a sacarnos una foto, porque entendíamos que era una institución que queríamos tener cerca.

Después logramos contactarnos. Al principio, nos miraban como “qué esperanzador lo que cuentan”. Y cuando lo que contábamos, lo empezamos a poner en práctica, decidieron hacer la primera visita a Sudamérica. Esto fue en abril de 2024, cuando trajeron inversores.

Nos dimos cuenta de que había que trabajar mucho en la educación de nuestro ecosistema. Y también recibimos proyectos de Chile, que tenían, de alguna manera, esas mismas necesidades.

Después tuvimos el “Finance Day”, a fines de noviembre, también con inversores canadienses, y a la ministra Jimena Latorre se le ocurrió decir: “¿Por qué no extendemos esto a la región andina?”. Ahí aparece Puente Andino, que vincula la Bolsa de Toronto, la Bolsa de Comercio de Mendoza, BYMA (el mercado de capitales de Argentina), e INVR, que es la consultora que gestiona toda esta plataforma.

Sebastián Piña y Jimena Latorre

Ingresar al mercado de capitales

- ¿Qué necesitan las empresas para acceder al mercado de capitales?

- La Bolsa de Toronto ha desarrollado un ecosistema inversor, que incluye un mercado de capitales, que se ha acomodado en cuanto a estándares a las características que tienen las empresas junior, porque no se le puede pedir lo mismo a una empresa pequeña que a una empresa madura.

Ellos adecuaron su estándar y educaron a su ciudadanía, y, de hecho, el financiamiento viene de su población a pie. Eso es lo que nosotros visionamos que hay que trabajar acá, pero va a tomar tiempo. Por eso buscamos las conexiones más prácticas con estas fuentes de financiamiento y es lo que va a dinamizarnos rápido.

Pero existen requisitos técnicos, como la presentación de informes que permitan justificar técnicamente lo que estás viendo en tu geología. Tenés que tener una buena gobernanza, tenés que tener un buen proyecto de fondo, ser una empresa ordenada y con un buen plan de trabajo y un equipo técnico.

En Argentina tenemos muchos proyectos con muy buena geología, pero hay que trabajar un poquito más en todo el resto. Porque cuando cumplís esos requisitos mínimos, se te abre el capital internacional.

Inversión para todos

- Impulsa Mendoza ha trabajado en elaborar proyectos y prepararlos para la inversión, ¿van a seguir desarrollando esa tarea?

- Las oportunidades geológicas de Mendoza no sólo están en Malargüe. Hay que caracterizar bien la geología y el ambiente en toda la provincia. Y determinar dónde es factible el desarrollo de la minería desde todo punto de vista. Ese mapa tiene que ir creciendo para aprovechar todas las oportunidades. Siempre respetando a la sociedad, sus vocaciones, y la ley vigente.

Tenemos una base para explotar y acelerar, que es Malargüe, en la cual se está trabajando muchísimo, pero también hay mucho que desarrollar. Para eso vamos a estar trabajando en vehículos de inversión, que sean transparentes, para que nuestra propia sociedad pueda también beneficiarse de estas oportunidades, con riesgos y retornos bien administrados.