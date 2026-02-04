El canciller Quirno confirmó una inversión en minería de US$14.000 millones en el marco del RIGI

En su gira por Washington, el canciller anunció el desembolso destinado a dos megaproyectos de cobre en San Juan y Catamarca.

Minería es uno de los sectore estratégicos que impulsa el RIGI.

En el marco de una intensa agenda oficial en Washington, el canciller Pablo Quirno confirmó una inversión masiva de US$14.000 millones para la minería de la Argentina a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El anuncio se dio tras un encuentro estratégico con Gary Nagle, CEO global de Glencore, una de las principales productoras de materias primas a nivel mundial, quien ratificó la apuesta de la firma por la minería nacional.Los fondos se destinarán específicamente a dos proyectos de cobre de gran escala: El Pachón, ubicado en la provincia de San Juan, y MARA, en Catamarca.

Estas iniciativas, que se mantuvieron en etapas de exploración y factibilidad durante años, iniciarán ahora su fase de construcción, lo que representará un impacto decisivo en la producción, las exportaciones y la generación de empleo genuino en el país.

Durante su estadía, motivada por la cumbre de minerales críticos convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio, Quirno mantuvo encuentros con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En estas reuniones, el canciller subrayó que el país está comprometido en profundizar la cooperación con los Estados Unidos para asegurar cadenas de suministro seguras y una asociación basada en reglas claras.