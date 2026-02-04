4 de febrero de 2026 - 16:59

El canciller Quirno confirmó una inversión en minería de US$14.000 millones en el marco del RIGI

En su gira por Washington, el canciller anunció el desembolso destinado a dos megaproyectos de cobre en San Juan y Catamarca.

Minería es uno de los sectore estratégicos que impulsa el RIGI.

Minería es uno de los sectore estratégicos que impulsa el RIGI.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En el marco de una intensa agenda oficial en Washington, el canciller Pablo Quirno confirmó una inversión masiva de US$14.000 millones para la minería de la Argentina a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Leé además

La industria fue la más golpeada en el balance de 2025

Los sectores económicos en 2025: finanzas, minería y agro crecieron, mientras la industria volvió a caer

Por Redacción Economía
Dólar jueves 5 de febrero 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 5 de febrero

Por Redacción Economía

El anuncio se dio tras un encuentro estratégico con Gary Nagle, CEO global de Glencore, una de las principales productoras de materias primas a nivel mundial, quien ratificó la apuesta de la firma por la minería nacional.Los fondos se destinarán específicamente a dos proyectos de cobre de gran escala: El Pachón, ubicado en la provincia de San Juan, y MARA, en Catamarca.

Estas iniciativas, que se mantuvieron en etapas de exploración y factibilidad durante años, iniciarán ahora su fase de construcción, lo que representará un impacto decisivo en la producción, las exportaciones y la generación de empleo genuino en el país.

Durante su estadía, motivada por la cumbre de minerales críticos convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio, Quirno mantuvo encuentros con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En estas reuniones, el canciller subrayó que el país está comprometido en profundizar la cooperación con los Estados Unidos para asegurar cadenas de suministro seguras y una asociación basada en reglas claras.

En una sesión en la sede del Atlantic Council, el funcionario dialogó con directivos de firmas de primer nivel como Chevron, Shell, VISA, Roche y Bayer, entre otras. Ante este auditorio, Quirno destacó que la Argentina ofrece actualmente una macroeconomía ordenada y previsibilidad de largo plazo, elementos que, junto al RIGI, vuelven a hacer viable la inversión productiva en sectores estratégicos como la energía, la agroindustria y la tecnología.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Desde abril, el sindicato contabiliza 450 trabajadores despedidos y advierte que la cifra podría aumentar si continúan los recortes.

Petroleros jerárquicos denuncian despidos masivos en Mendoza y advierten de un paro general

Por Melisa Sbrocco
El nuevo chip M4 y la autonomía de hasta 18 horas explican por qué el equipo mantiene alta demanda.

MacBook Air M4: cuánto sale en Chile con la caída del dólar comparado con Argentina

Por Melisa Sbrocco
Para acceder a la cobertura de salud, los monotributistas deben elegir una obra social incluida en el registro vigente.

Monotributo: la lista actualizada de obras sociales habilitadas en febrero 2026

Por Redacción Economía
El salario pretendido por los argentinos cayó en diciembre, ¿cómo evolucionó con respecto a la inflación?

Cuánto aumentó el salario pretendido por los argentinos en 2025

Por Redacción Economía