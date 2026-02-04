Monotributo: la lista actualizada de obras sociales habilitadas en febrero 2026

La lista oficial de obras sociales para monotributistas sigue sin cambios en febrero 2026. Son 41 entidades habilitadas para brindar cobertura de salud.

Para acceder a la cobertura de salud, los monotributistas deben elegir una obra social incluida en el registro vigente.

El monotributo incluye dentro de su cuota mensual un aporte obligatorio al sistema de obras sociales, que habilita el acceso a la salud siempre que el contribuyente elija una prestadora incluida en el padrón oficial vigente.

Con el inicio de febrero de 2026, los monotributistas vuelven a consultar cuál es la lista actualizada de obras sociales habilitadas, si hubo cambios recientes y qué entidades pueden recibir afiliaciones bajo este régimen.

Qué obras sociales aceptan monotributistas en febrero 2026 Al comienzo de febrero, el padrón oficial no presenta modificaciones. Se mantienen 41 obras sociales y mutuales habilitadas, sin altas ni bajas recientes. Esta continuidad responde al esquema vigente desde la implementación del Decreto 955/24, que exige que todas las prestadoras estén formalmente inscriptas para poder recibir afiliados del Monotributo.

Consultorio médico medicina prepaga obra socialñ El aporte a la obra social se paga con la cuota del monotributo, pero la afiliación debe gestionarse de manera individual. Archivo Los Andes / Marcelo Rolland El registro reúne entidades de perfil gremial, profesional y mutual que cumplen con los requisitos administrativos exigidos por la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo encargado de supervisar el sistema. Estas son las únicas obras sociales autorizadas a recibir aportes y afiliaciones de monotributistas.

La lista completa de obras sociales habilitadas en febrero de 2026 es la siguiente: