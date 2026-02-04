4 de febrero de 2026 - 11:17

Monotributo: la lista actualizada de obras sociales habilitadas en febrero 2026

La lista oficial de obras sociales para monotributistas sigue sin cambios en febrero 2026. Son 41 entidades habilitadas para brindar cobertura de salud.

Para acceder a la cobertura de salud, los monotributistas deben elegir una obra social incluida en el registro vigente.

Para acceder a la cobertura de salud, los monotributistas deben elegir una obra social incluida en el registro vigente.

El monotributo incluye dentro de su cuota mensual un aporte obligatorio al sistema de obras sociales, que habilita el acceso a la salud siempre que el contribuyente elija una prestadora incluida en el padrón oficial vigente.

Con el inicio de febrero de 2026, los monotributistas vuelven a consultar cuál es la lista actualizada de obras sociales habilitadas, si hubo cambios recientes y qué entidades pueden recibir afiliaciones bajo este régimen.

Qué obras sociales aceptan monotributistas en febrero 2026

Al comienzo de febrero, el padrón oficial no presenta modificaciones. Se mantienen 41 obras sociales y mutuales habilitadas, sin altas ni bajas recientes. Esta continuidad responde al esquema vigente desde la implementación del Decreto 955/24, que exige que todas las prestadoras estén formalmente inscriptas para poder recibir afiliados del Monotributo.

El aporte a la obra social se paga con la cuota del monotributo, pero la afiliación debe gestionarse de manera individual.

El aporte a la obra social se paga con la cuota del monotributo, pero la afiliación debe gestionarse de manera individual.

El registro reúne entidades de perfil gremial, profesional y mutual que cumplen con los requisitos administrativos exigidos por la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo encargado de supervisar el sistema. Estas son las únicas obras sociales autorizadas a recibir aportes y afiliaciones de monotributistas.

La lista completa de obras sociales habilitadas en febrero de 2026 es la siguiente:

  • OSMISS

  • OSTCARA

  • OSAMOC

  • OSTAXBA

  • Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

  • Obra Social del Personal de Barracas de Lanas

  • OSOC

  • OSCAMGLYP

  • OSPEDICI

  • OSPIFSE

  • Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

  • OSDEM (Músicos)

  • Obra Social de Comisarios Navales

  • Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina

  • OSTPBA

  • OSPREN

  • OSEPC

  • OSAPM

  • OSVVRA (ANDAR)

  • OSPIV

  • OSP-Perkins Argentina

  • OSPETAX

  • OSCRAIA

  • OSOETSYLARA

  • OSFYB

  • SERVESALUD

  • OSDIC

  • OSIM

  • OSDEPYM

  • OSMITA

  • ASSPE

  • OSDO

  • Obra Social de Dirección Actividad Aerocomercial

  • Mutual Médica Concordia

  • AMPES

  • MET-Córdoba

  • AMCI

  • Administración Recursos para Salud S.A.

  • OSPROTURA

  • OSFATUN

  • OSVARA

Cómo afiliarse a una obra social del Monotributo

El pago mensual del componente de obra social no activa automáticamente la cobertura. Para acceder al servicio de salud, el monotributista debe iniciar el trámite de afiliación ante la entidad elegida. Por lo general, se solicita presentar DNI, el último comprobante de pago del Monotributo, el Formulario 184/F y la credencial de pago (Formulario 152).

ARCA
Para acceder o derivar aportes a obra social debes hacer el trámite de formularios.

Para acceder o derivar aportes a obra social debes hacer el trámite de formularios.

Una vez completado el alta en la obra social, es obligatorio presentar la Declaración Jurada 300/97 ante ANSES, paso necesario para que la afiliación quede registrada en el sistema. El régimen también permite incorporar familiares o adherentes, abonando un adicional mensual por cada uno.

Además, el Monotributo establece que solo se puede realizar un cambio de obra social por año calendario y que es obligatorio permanecer al menos 12 meses en la entidad elegida antes de solicitar una nueva modificación. Por eso, consultar la lista oficial vigente y elegir con información actualizada es clave para evitar demoras o inconvenientes en la cobertura de salud.

