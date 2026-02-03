Vuelve el reintegro de $48.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación activó en 2026 un nuevo tramo del beneficio para reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios acceden a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.
El Banco Nación activó en 2026 un nuevo tramo del beneficio para reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios acceden a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.
La promoción se extiende durante cinco miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $48.000 por persona, tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.
El beneficio del Banco Nación está disponible todos los miércoles del período promocional, con un reintegro del 30% y un tope semanal definido por la entidad. Al utilizar la promoción durante cinco miércoles, una persona puede alcanzar un reintegro total de $48.000.
Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse en un solo pago, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+. La promoción aplica tanto para compras presenciales como online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.
En hogares donde dos personas cuentan con BNA+, el ahorro se incrementa. Cada titular puede acceder al beneficio con su propia tarjeta del Banco Nación y pagar mediante MODO, lo que permite alcanzar hasta $92.000 en reintegros, siempre respetando las condiciones de la promoción y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.