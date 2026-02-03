3 de febrero de 2026 - 10:20

Vuelve el reintegro de $48.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación ofrece un reintegro del 30% con MODO y BNA+ para ahorrar hasta $48.000 en supermercados y mayoristas durante cinco miércoles.

El beneficio se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación a través de MODO en la app BNA+.

El Banco Nación activó en 2026 un nuevo tramo del beneficio para reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios acceden a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

La promoción se extiende durante cinco miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $48.000 por persona, tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

Reintegro y cómo se paga con BNA+ y MODO: hasta cuándo se puede aprovechar

El beneficio del Banco Nación está disponible todos los miércoles del período promocional, con un reintegro del 30% y un tope semanal definido por la entidad. Al utilizar la promoción durante cinco miércoles, una persona puede alcanzar un reintegro total de $48.000.

Compras en supemercados con ahorro de $4.000. Imagen ilustrativa.
Con este esquema, una persona puede ahorrar $48.000 y dos titulares con cuenta BNA+ llegar a $92.000.

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse en un solo pago, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+. La promoción aplica tanto para compras presenciales como online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

  • Carrefour
  • Coto
  • VEA
  • Disco
  • Jumbo
  • Blow Max
  • La Anónima
  • Diarco
  • Chango Más
  • Libertad
  • Yaguar
  • Día

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

  • Átomo
  • VEA
  • Carrefour
  • Jumbo
  • Makro
  • Hiper Libertad
  • Yaguar
  • Super A
  • Blow Max
  • Granja Benedetti
  • Carnes Rizzo
  • Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo y cómo sumar $48.000 o $92.000

El reintegro se aplica cada miércoles sobre el total de la compra realizada con tarjetas del Banco Nación a través de MODO. Utilizando el beneficio durante las cinco semanas, una persona puede acumular hasta $48.000 en devoluciones.

MODO
La promoción incluye supermercados y mayoristas de todo el país, con fuerte alcance en Mendoza.

En hogares donde dos personas cuentan con BNA+, el ahorro se incrementa. Cada titular puede acceder al beneficio con su propia tarjeta del Banco Nación y pagar mediante MODO, lo que permite alcanzar hasta $92.000 en reintegros, siempre respetando las condiciones de la promoción y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.

