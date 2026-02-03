Vuelve el reintegro de $48.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación activó en 2026 un nuevo tramo del beneficio para reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+ , los usuarios acceden a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

Vuelve el descuento del 25% a Coto con Mercado Pago y sin tope de reintegro este viernes 30

Vuelve el reintegro a Chango Más: $20.000 con bancos y billeteras virtuales los días lunes

La promoción se extiende durante cinco miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $48.000 por persona , tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

El beneficio del Banco Nación está disponible todos los miércoles del período promocional , con un reintegro del 30% y un tope semanal definido por la entidad. Al utilizar la promoción durante cinco miércoles , una persona puede alcanzar un reintegro total de $48.000 .

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse en un solo pago , utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+ . La promoción aplica tanto para compras presenciales como online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Con este esquema, una persona puede ahorrar $48.000 y dos titulares con cuenta BNA+ llegar a $92.000.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

Carrefour

Coto

VEA

Disco

Jumbo

Blow Max

La Anónima

Diarco

Chango Más

Libertad

Yaguar

Día

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

Átomo

VEA

Carrefour

Jumbo

Makro

Hiper Libertad

Yaguar

Super A

Blow Max

Granja Benedetti

Carnes Rizzo

Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo y cómo sumar $48.000 o $92.000

El reintegro se aplica cada miércoles sobre el total de la compra realizada con tarjetas del Banco Nación a través de MODO. Utilizando el beneficio durante las cinco semanas, una persona puede acumular hasta $48.000 en devoluciones.

MODO La promoción incluye supermercados y mayoristas de todo el país, con fuerte alcance en Mendoza.

En hogares donde dos personas cuentan con BNA+, el ahorro se incrementa. Cada titular puede acceder al beneficio con su propia tarjeta del Banco Nación y pagar mediante MODO, lo que permite alcanzar hasta $92.000 en reintegros, siempre respetando las condiciones de la promoción y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.