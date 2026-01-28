Vuelve el reintegro de $25.000 en Jumbo con MODO y tarjetas de más de 10 bancos

Jumbo volvió a habilitar una promoción que permite acceder a reintegros pagando con MODO en compras presenciales dentro del supermercado. El beneficio alcanza a usuarios de bancos y billeteras digitales y ofrece una devolución de hasta $25.000 por entidad , utilizando el pago con código QR en cajas.

La acción se encuentra vigente hasta el 31 de enero de 2026 , o hasta agotar el monto total asignado para reintegros. La promoción no aplica para compras online ni para pagos realizados mediante transferencias bancarias.

La promoción funciona los martes y jueves y está disponible para pagos realizados con MODO , ya sea desde su app o integrada en aplicaciones bancarias. Participan varios bancos y billeteras virtuales.

El pago debe realizarse exclusivamente mediante QR , utilizando tarjetas de crédito o débito emitidas en Argentina y asociadas a MODO. No se encuentran habilitadas las transferencias bancarias ni las compras a través de tiendas online.

Banco Columbia

Banco del Sol

Banco Entre Ríos

Banco Nación

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco Santa Fe

Bancor

BBVA

Buepp

Banco Ciudad

Banco Comafi

Banco Credicoop

Banco Galicia

ICBC

Banco Macro

Banco Santander

Banco Supervielle

YOY

A través de MODO se pueden utilizar tarjetas Visa, Mastercard, American Express, Cabal, Maestro, Diners, Confiable y Patagonia 365, en crédito y débito, según disponibilidad de cada entidad.

Cuánto hay que gastar en Jumbo para obtener el reintegro máximo

Para acceder al beneficio es necesario realizar una compra mínima de $100.000, monto a partir del cual se aplica un reintegro del 20%, equivalente a una devolución de $20.000. El tope mensual es de $25.000 por banco, cifra que se alcanza con consumos cercanos a los $125.000.

Jumbo

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria utilizada para el pago. Como el beneficio se aplica una vez por mes por cada entidad, quienes tengan tarjetas de distintos bancos pueden repetir el reintegro más de una vez durante el período de vigencia.