28 de enero de 2026 - 11:37

Vuelve el reintegro de $25.000 en Jumbo con MODO y tarjetas de más de 10 bancos

El beneficio de MODO permite acceder a reintegros en supermercado Jumbo pagando con QR, con bancos adheridos, días específicos y tope mensual por entidad.

La promoción aplica solo para compras presenciales en Jumbo.

La promoción aplica solo para compras presenciales en Jumbo.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Jumbo volvió a habilitar una promoción que permite acceder a reintegros pagando con MODO en compras presenciales dentro del supermercado. El beneficio alcanza a usuarios de bancos y billeteras digitales y ofrece una devolución de hasta $25.000 por entidad, utilizando el pago con código QR en cajas.

Leé además

El Banco Nación ofrece un reintegro del 30% con MODO y BNA+ para ahorrar hasta $60.000 en supermercados y mayoristas durante cinco miércoles.

Vuelve el reintegro de $60.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
El reintegro se activa pagando con QR a través de MODO en compras presenciales los días martes.

Nuevo reintegro en Coto: cómo acceder a $25.000 con 19 bancos y billeteras

Por Melisa Sbrocco

La acción se encuentra vigente hasta el 31 de enero de 2026, o hasta agotar el monto total asignado para reintegros. La promoción no aplica para compras online ni para pagos realizados mediante transferencias bancarias.

Cuándo aplica el reintegro en Jumbo y qué medios de pago están habilitados

La promoción funciona los martes y jueves y está disponible para pagos realizados con MODO, ya sea desde su app o integrada en aplicaciones bancarias. Participan varios bancos y billeteras virtuales.

MODO

El pago debe realizarse exclusivamente mediante QR, utilizando tarjetas de crédito o débito emitidas en Argentina y asociadas a MODO. No se encuentran habilitadas las transferencias bancarias ni las compras a través de tiendas online.

Participan del reintegro de MODO en Jumbo las siguientes entidades:

  • Banco Columbia

  • Banco del Sol

  • Banco Entre Ríos

  • Banco Nación

  • Banco San Juan

  • Banco Santa Cruz

  • Banco Santa Fe

  • Bancor

  • BBVA

  • Buepp

  • Banco Ciudad

  • Banco Comafi

  • Banco Credicoop

  • Banco Galicia

  • ICBC

  • Banco Macro

  • Banco Santander

  • Banco Supervielle

  • YOY

A través de MODO se pueden utilizar tarjetas Visa, Mastercard, American Express, Cabal, Maestro, Diners, Confiable y Patagonia 365, en crédito y débito, según disponibilidad de cada entidad.

Cuánto hay que gastar en Jumbo para obtener el reintegro máximo

Para acceder al beneficio es necesario realizar una compra mínima de $100.000, monto a partir del cual se aplica un reintegro del 20%, equivalente a una devolución de $20.000. El tope mensual es de $25.000 por banco, cifra que se alcanza con consumos cercanos a los $125.000.

Jumbo

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria utilizada para el pago. Como el beneficio se aplica una vez por mes por cada entidad, quienes tengan tarjetas de distintos bancos pueden repetir el reintegro más de una vez durante el período de vigencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El beneficio rige durante enero y alcanza tanto a compras presenciales como online en Chango Más.

Vuelve el reintegro a Chango Más en enero con MODO y permite ahorrar hasta $20.000

Por Melisa Sbrocco
La promo rige durante enero y permite usar más de un banco adherido.

Vuelve el reintegro de $25.000 en VEA y Disco con MODO los días viernes, sábado y domingo

Por Melisa Sbrocco
El reintegro aplica solo pagando con QR desde la app MODO.

Vuelve el reintegro en Jumbo: MODO devuelve hasta $25.000 pagando con QR

Por Melisa Sbrocco
El beneficio del Banco Nación se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito mediante MODO desde la app BNA+.

Vuelve el reintegro de $72.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco