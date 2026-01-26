26 de enero de 2026 - 14:08

Empleados de comercio: cómo queda el sueldo de febrero con el bono confirmado

El sueldo de febrero para empleados de comercio incluye un bono de $100.000, sumas fijas y escalas actualizadas según categoría y jornada laboral.

Los empleados de comercio cobran en febrero dos sumas fijas que impactan de manera diferenciada en el recibo de sueldo.

Los Andes
Por Melisa Sbrocco

Los empleados de comercio cobran en febrero un sueldo con refuerzos definidos por el último acuerdo paritario nacional. La liquidación incluye dos sumas fijas que funcionan como bono y se pagan de manera diferenciada en el recibo.

El esquema alcanza a trabajadores de todo el país y mantiene bonos adicionales hasta marzo. A partir de abril, estos importes pasarán a incorporarse a las escalas salariales básicas.

Cómo queda el sueldo de empleados de comercio en febrero con el bono

De acuerdo al documento publicado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), el salario de febrero incluye dos sumas fijas que totalizan $100.000. El texto del acuerdo señala: “El incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de $60.000 a otorgarse durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026, incorporándose en escalas básicas en el mes de abril del 2026”.

Pesos, billetes.jpg
Las escalas salariales de febrero reflejan el refuerzo transitorio que se mantiene hasta marzo.

En el mismo sentido, Faecys aclaró: “Asimismo, la suma de $40.000, que debía incorporarse a los salarios básicos del mes de enero 2026, se seguirá otorgando durante los meses de enero, febrero y marzo 2026”. De esta manera, el sueldo de febrero contempla ambos conceptos en simultáneo.

Con este esquema, las escalas salariales de febrero 2026 para empleados de comercio son las siguientes:

Maestranza:

  • Maestranza A: $1.155.795

  • Maestranza B: $1.158.852

  • Maestranza C: $1.169.560

Administrativo:

  • Administrativo A: $1.167.268

  • Administrativo B: $1.171.860

  • Administrativo C: $1.176.448

  • Administrativo D: $1.190.218

  • Administrativo E: $1.201.690

  • Administrativo F: $1.218.519

Cajero:

  • Cajeros A: $1.171.091

  • Cajeros B: $1.176.448

  • Cajeros C: $1.183.333

Auxiliar:

  • Auxiliar A: $1.171.091

  • Auxiliar B: $1.178.740

  • Auxiliar C: $1.203.985

  • Auxiliar Especializado A: $1.180.274

  • Auxiliar Especializado B: $1.194.041

Vendedor:

  • Vendedor A: $1.171.091

  • Vendedor B: $1.194.044

  • Vendedor C: $1.201.690

  • Vendedor D: $1.218.519

A estos montos se les suma el adicional por antigüedad, que representa un 1% por cada año trabajado y se aplica tanto sobre cifras remunerativas como no remunerativas, incluido el bono.

Cuánto cobra un cajero que trabaja 4 horas en febrero y cómo se paga el bono

En el caso de un cajero que trabaja 4 horas diarias, 5 días a la semana, la jornada es de 20 horas semanales, por lo que se considera jornada reducida. En este escenario, tanto el sueldo como el bono se liquidan de manera proporcional.

Tomando como referencia un Cajero A, cuyo salario de febrero en jornada completa es de $1.171.091, el ingreso mensual por media jornada ronda los $488.000.

Empleado de comercio.jpg
El bono acordado por Faecys se paga de forma completa o proporcional seg&uacute;n la cantidad de horas trabajadas.

En cuanto al bono, no se cobran los $100.000 completos. La suma fija se prorratea según las horas trabajadas:

  • Bono de $60.000: aproximadamente $25.000

  • Bono de $40.000: aproximadamente $16.600

En total, el cajero percibe cerca de $41.600 en concepto de bono, sobre el cual luego se calculan antigüedad y presentismo si corresponden. De este modo, el sueldo febrero también incluye el refuerzo para quienes trabajan menos horas dentro del rubro comercio.

Bono para empleados de comercio: a quiénes les corresponde y cómo se paga

El bono de $100.000 que cobran los empleados de comercio en febrero corresponde a todos los trabajadores del sector alcanzados por el acuerdo paritario nacional, independientemente de la categoría y del lugar del país en el que presten tareas.

Según lo informado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), el refuerzo se compone de una suma fija de $60.000 y otra de $40.000, que se liquidan juntas durante enero, febrero y marzo. Ambos montos figuran diferenciados en el recibo de sueldo y se consideran no remunerativos hasta su incorporación a las escalas básicas en abril.

El pago completo del bono corresponde a quienes cumplen jornada completa. En los casos de jornada reducida, tiempo parcial o régimen discontinuo, el monto se paga de forma proporcional según las horas efectivamente trabajadas. A partir de las 32 horas semanales, la ley considera jornada completa y habilita el cobro íntegro de la suma fija.

Además, sobre el monto del bono se calculan los adicionales por antigüedad y presentismo, siempre que el trabajador cumpla con las condiciones establecidas, lo que incrementa el ingreso final de febrero para los empleados de comercio.

