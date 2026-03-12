Se terminó la pelea entre Mercado Libre y Temu por competencia desleal

Las plataformas de comercio electrónico Mercado Libre y Temu pusieron fin al conflicto judicial y administrativo que mantenían desde comienzos de año, tras alcanzar un acuerdo ante la Dirección Nacional de Mercado Interno.

Durante la audiencia, ambas compañías se comprometieron a cumplir la normativa vigente y desistieron de los reclamos administrativos cruzados. Según informaron fuentes del caso al portal Infobae, Temu también avanzará en el cierre del proceso judicial que estaba en curso.

La disputa se había iniciado en enero, cuando Mercado Libre denunció a la plataforma china por presunta competencia desleal y publicidad engañosa .

El reclamo se centró en la estrategia comercial de Temu y, especialmente, en sus campañas de publicidad digital. La empresa fundada por Marcos Galperin cuestionó que algunos anuncios incluían descuentos inflados, promociones ambiguas y eventuales costos ocultos que podían inducir a error a los consumidores.

En noviembre, el Ministerio de Economía de Argentina había dictado una medida preventiva que obligaba a Temu a suspender campañas consideradas engañosas . Frente a esa decisión, la empresa presentó recursos administrativos y judiciales que llevaron el caso hasta la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Tras el acuerdo alcanzado ahora, la representante local de Temu, Elementary Innovation, retiró la apelación que había presentado contra aquella resolución.

Un mercado en fuerte crecimiento

El conflicto se desarrolló en un contexto de fuerte expansión del comercio electrónico internacional. Según un informe de la consultora Abeceb, las compras externas realizadas mediante servicios de courier pasaron de USD 239 millones en 2024 a USD 894 millones en 2025, lo que implicó un crecimiento interanual del 274%.

El modelo comercial de Temu, basado en descuentos agresivos y campañas publicitarias masivas, sigue estrategias similares a las utilizadas por otras plataformas asiáticas como Shein y Alibaba para expandirse en nuevos mercados.

La estrategia internacional de Mercado Libre

En paralelo a la disputa, Mercado Libre avanzó con su expansión logística global. En su informe de resultados de 2025, la compañía anunció la apertura de su primer centro logístico en China, desde donde ya envía productos hacia sus principales mercados de América Latina.

La empresa señaló que el objetivo es ampliar la oferta de productos y mejorar el control de la cadena de suministro, en un mercado de comercio electrónico transfronterizo estimado en unos USD 10.000 millones en la región.

Además, durante el evento Argentina Week 2026 realizado en Estados Unidos, la compañía anunció que invertirá USD 3.400 millones en Argentina durante 2026 y prevé crear 1.900 nuevos puestos de trabajo, con el objetivo de expandir su infraestructura logística y fortalecer su ecosistema de comercio electrónico y fintech.