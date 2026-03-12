12 de marzo de 2026 - 18:27

Canasta Básica: una familia necesitó casi $1,4 millones para no ser pobre en febrero, según el Indec

A pesar de que la Canasta Básica Total mostró una desaceleración, el costo de los alimentos básicos continúa subiendo por encima de la inflación.

Cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza en febrero&nbsp;

Cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza en febrero 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que, durante febrero de 2026, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó ingresos por $1.397.672 para no caer bajo la línea de pobreza.

Este valor corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que mide el 100% de las necesidades básicas de un hogar y registró un aumento mensual del 2,7%.

Por otro lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de la indigencia al medir exclusivamente el costo de los alimentos esenciales, subió un 3,2% en el mismo periodo. De esta manera, el mismo grupo familiar requirió de $644.088 solo para cubrir sus necesidades alimentarias básicas para subsistir.

Canasta Básica febrero

Un dato clave del informe es la disparidad entre el aumento de las canastas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si bien la suba del 2,7% de la CBT estuvo por debajo de la inflación general de febrero, que fue del 2,9%, la canasta alimentaria (CBA) superó ese promedio con su incremento del 3,2%.

En el análisis acumulado de 2026, la tendencia es más preocupante: mientras que la inflación acumulada es del 5,9%, la Canasta Básica Total subió un 6,8% y la Alimentaria un 9,3%. Esto confirma que los productos de primera necesidad, los que más consumen los sectores vulnerables, están aumentando a un ritmo mayor que el resto de los precios de la economía.

No obstante, el Gobierno destaca una tendencia a la desaceleración. La CBT pasó de subir un 4,1% en diciembre y un 3,9% en enero, al mencionado 2,7% en febrero. En este contexto, el ministro de Economía sostuvo que el país atraviesa un "proceso de corrección de precios relativos".

El costo de vida según la composición familiar

El INDEC detalló que los ingresos necesarios varían significativamente según la cantidad de integrantes y la composición del hogar:

  • Una sola persona: Necesitó $452.321 para no ser pobre y $208.443 para no ser indigente.
  • Hogar de tres integrantes: Requirió $1.112.710 para superar la línea de pobreza y $512.769 para la de indigencia.
  • Hogar de cinco integrantes: El umbral de pobreza se elevó a $1.470.043, mientras que para no ser indigentes necesitaron $677.439.

En los últimos 12 meses, la Canasta Básica Total acumula un alza del 32,1%. Ante este escenario de alta inflación persistente, el organismo también confirmó que las jubilaciones y pensiones se actualizarán en abril en base al dato del IPC de febrero.

