La inflación de febrero fue de 2,9% y acumuló 33,1% de forma interanual

La inflación nacional fue del 2,9% en febrero de 2026, igual a la variación mensual de enero, acumulando un 5,9% en lo que va del año, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ). El acumulado de los últimos doce meses fue de 33,1%.

La inflación en Mendoza desaceleró en febrero y fue del 2,5%

En el segundo mes del año se registró una fuerte suba en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), impulsada por incremento de las tarifas de servicios públicos. Además, Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%), Bienes y servicios (3,3%), fueron las divisiones con mayor aumento durante el segundo mes del año.

Por otro lado, la división que registró menos aumentos fue Prendas de vestir y calzado que se mantuvo igual que enero (0,0%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Educación (1,2%).

En cuanto a las regiones , la mayor aceleración en febrero se registró en el Noroeste (3,5%), luego en Cuyo (3,4%) y Noreste (3,1%). Por otro lado, la región Pampeana y la Patagonia tuvieron aumentos de 3%, mientras que el GBA registró 2,6%, por debajo del promedio nacional.

La publicación del IPC de febrero se da en plena suba del barril del petróleo producto del conflicto bélico en Medio Oriente, aunque este fenómeno debería verse reflejado recién en un posible aumento de precios en el índice del mes que viene.

A su vez, también se da en medio de cambios institucionales tras la salida de Marco Lavagna del organismo. Su reemplazante, Pedro Lines, se encuentra analizando alternativas para actualizar la metodología de medición, que actualmente utiliza una canasta de consumo del año 2004.

El Gobierno decidió postergar el cambio de fórmula bajo el argumento de que la modificación debe implementarse una vez que se consolide la desinflación.

A pesar del estancamiento actual, el presidente Javier Milei sostiene que, tras un primer trimestre complejo, la inflación retomará un sendero a la baja. La expectativa oficial es que el índice mensual comience a mostrar cifras cercanas a cero entre junio y agosto de este año.