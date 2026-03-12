Qué nivel de ingresos tuvo que alcanzar una familia mendocina para no caer en la pobreza en febrero

El mes pasado, una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó tener ingresos por $ 1.305.198,26 para poder cubrir sus necesidades básicas y, de esta manera, no estar por debajo de la línea de pobreza . El monto tuvo un incremento del 4,6% con respecto a los $1.247.162,13 de enero. Esto, mientras la inflación fue del 2,5% en febrero en la provincia.

Caputo defendió el dato de inflación y aseguró que la economía atraviesa una "corrección de precios relativos"

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) difundió el valor de la Canasta Básica Total (CBT) , que representa el conjunto de bienes y servicios que satisfacen las necesidades comunes de la población, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de un grupo determinado. Los hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la CBT se consideran pobres.

Para una familia de cuatro integrantes -un varón de 35 años, una mujer de 31, una niña de 8 y un niño de 5- esos ingresos deben superar $ 1,3 millones para no estar por debajo de la línea de la pobreza. Mientras que, para un adulto, el monto fue de $422.394,26 en febrero.

En los últimos 12 meses -en la comparación con febrero de 2025- la CBT aumentó 37,5% en Mendoza. La inflación acumulada en el mismo periodo fue del 32,4%.

La DEIE también difunde el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que incluye los bienes que se necesitan para cubrir las necesidades nutricionales de una persona o familia . Quienes no logran tener ingresos superiores o equivalentes a ese monto se consideran indigentes.

En febrero, una familia mendocina de cuatro personas tuvo que ganar $422.394,26 para no ser considerada indigente y un adulto, $176.734. La CBA también aumentó un 4,6% con respecto al valor de enero y un 37,5% en la comparación interanual.

image

CBT y CBA en el resto del país

A nivel nacional, la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes alcanzó $1.397.672 en febrero y la Canasta Básica Alimentaria los $644.088.

El economista y docente Carlos Rodríguez señaló que la diferencia entre ambas se puede explicar porque, en general, el costo de vida en Mendoza es un poco inferior al de Buenos Aires, pero que también son más bajos los salarios de los mendocinos.