Cuánto necesitó una familia mendocina para no caer en la pobreza en enero

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE) difundió el valor de la Canasta Básica Total (CBT).

El monto que necesitó una familia típica mendocina para no caer en la pobreza en enero trepó 5,6% con respecto a diciembre

Los Andes | Sandra Conte
Por Sandra Conte

Pobreza

La CBT representa el conjunto de bienes y servicios que satisfacen las necesidades comunes de las personas, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de una población determinada. Por lo tanto, los hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la CBT se consideran pobres.

Para el caso de una familia mendocina de cuatro miembros -un hombre de 35 años, una mujer de 31, una niña de 8 y un niño de 5-, en enero, ese valor rozó fue de $1.247.162,13. Esto implica un aumento del 5,6% con respecto al monto que había tenido en diciembre: $1.180.842,79.

La Canasta Básica Total marca la línea de la pobreza y la Canasta Básica Alimentaria, la de la indigencia

Indigencia

En tanto, el valor de la CBA se calcula en función del precio de los alimentos que ese mismo grupo familiar necesita para poder cubrir sus necesidades alimentarias. Si sus ingresos están por debajo de esa cifra se califican de indigentes. En enero, el monto para una familia de cuatro integrantes -de $517.496,66- tuvo una variación de 6,5% en comparación con el que había alcanzado en diciembre ($485.943,54).

