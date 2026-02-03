3 de febrero de 2026 - 11:23

El épico relato del nene de 13 años que nadó cuatro horas en mar abierto para salvar a su familia

Austin Appelbee recorrió cuatro kilómetros tras quedar a la deriva por un temporal. Su madre y sus dos hermanos menores fueron rescatados a 14 kilómetros de la costa gracias a su aviso.

Austin Appelbee junto a su familia.&nbsp;

Foto:

Gentileza
Por Redacción Mundo

Una tarde en familia estuvo a punto de terminar en tragedia en la bahía Geographe, al sur de Australia, pero gracias a la determinación de un adolescente de 13 años, la policía los rescató. El niño llamado Austin Appelbee nadó en el mar durante cuatro horas en condiciones climáticas adversas para buscar ayuda para su madre y sus dos hermanos pequeños.

El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando la familia disfrutaba de una jornada de kayak y paddle surf. Repentinamente, fuertes rachas de viento comenzaron a arrastrar sus embarcaciones inflables mar adentro, alejándolos de la costa.

Ante el peligro inminente, la madre, Joanne Appelbee, tomó la decisión más difícil de su vida. "Le dije: 'Intenta llegar a la orilla y conseguir ayuda, esto podría ponerse muy serio muy rápido'", relató Joanne a la cadena pública ABC. En ese momento, el kayak de Austin ya comenzaba a inundarse, por lo que el joven decidió lanzarse al agua para iniciar la travesía hacia tierra firme.

Austin Appelbee.

Austin nadó aproximadamente cuatro kilómetros en un mar agitado y con visibilidad reducida. En declaraciones a la prensa este martes, el joven describió cómo luchó "contra un mar agitado" mientras intentaba nadar con un chaleco salvavidas puesto. Después de dos horas, prescindió del flotador para nadar mejor.

Una vez en la orilla, Austin alertó a las autoridades. El operativo de búsqueda localizó a su madre y hermanos a casi 14 kilómetros de la costa, aferrados a una tabla de paddle surf en medio de la inmensidad del océano.

La Policía australiana emitió un comunicado este martes elogiando la hazaña del menor: "Las acciones del niño de 13 años son invaluables: su determinación y valentía salvaron la vida de su madre y sus hermanos".

