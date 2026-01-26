26 de enero de 2026 - 18:40

Un hombre de 63 años dejó atrás su vida adulta luego de comenzar a identificarse como una niña

Luego de divorciarse de su esposa y dejar a sus hijos, se mudo con una familia adoptiva que lo acepta y lo trata como una niña.

El hombre se viste con ropa infantil, juega con muñecas y asegura que su familia adoptiva lo acepta.&nbsp;

El hombre se viste con ropa infantil, juega con muñecas y asegura que su familia adoptiva lo acepta. 

Foto:

Por Redacción

La historia de Stefonknee Wolscht de 63 años, ha generado gran repercusión en redes sociales e incluso varios medios analizan su caso. Luego de más de dos décadas de matrimonio y con siete hijos, el hombre dejó a su familia tras tomar la decisión de vivir como una niña de seis años.

Leé además

La sorpresiva reacción de una abuela al enterarse que tiene 98 años. 

Una abuela preguntó su edad y la respuesta la sorprendió: el viral que causó ternura en TikTok

Por Redacción
La nueva tendencia en China que se extiende en el mundo: chupetes para adultos.

Chupetes gigantes para adultos: la tendencia viral de China que puede deformar tu mandíbula para siempre

Por Cristian Reta

Después de 23 años de casados, su esposa María, le dió un ultimátum: "Deja de ser transgénero o vete". A partir de esta charla, terminaron divorciándose: “Para mí, dejar de ser trans' no es algo que pueda hacer. Sería como decirme que deje de medir 1,88 m o que me vaya”, explicó Wolscht.

A partir de esta situación, la relación con sus hijos también se vio afectada, con algunos ha logrado mantener contacto, pero con otros se han distanciado totalmente.

Vive con una familia adoptiva

Luego de sentirse rechazada por su familia, Wolschtt se mudó y actualmente vive con su familia adoptiva, un matrimonio de ancianos que lo trata como a su propia hija. Stefonknee afirma que "no quiere ser adulta en este momento".

En sus redes sociales, comparte frecuentemente fotografías donde se le ve utilizando chupete, jugando con muñecas, coloreando o vistiendo ropa infantil, representando a una niña.

hombre se identifica como niña

Según sus palabras, su familia adoptiva se siente "totalmente cómoda" con su estilo de vida.

La gran repercusión del caso

En España, el programa matinal de la periodista Rocío Ramos Paúl abordó la temática. La psicóloga llegó a cuestionar la veracidad de la situación e incluso señaló que se podría tratar de intereses monetarios.

"Quizá lo de que se sienta como una niña de seis años es lo que más llame la atención. Uno puede encontrar placer en muchas actitudes, pero siempre de una forma lúdica. Otra cosa es que yo me crea que tengo seis años cuando tengo 63. Además, hay un ánimo espurio, es decir, esta historia mía me está beneficiando a nivel económico".

"Lo que habría que valorar es si realmente cree que eso es así o si realmente está jugando, de manera lúdica, a que eso es así", comentó la especialista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el hombre de la bolsa existio: la historia real del primer asesino en serie argentino

El "hombre de la bolsa" existió: la historia real del primer asesino en serie argentino

Por Cristian Reta
Una tiktoker española realizó una interesante reflexión sobre la excesiva importancia que la sociedad actual le da al dinero. 

"Soy tan pobre que solo tengo dinero": la reflexión viral de una joven sobre nuestro vínculo con la plata

Por Redacción
Se mudó de Reino Unido y vive en uno de los países más baratos del mundo. 

Dejó Reino Unido para mudarse a uno de los países más baratos del mundo: los precios son sorprendentes

Por Redacción
El usuario trabaja en el Registro Civil y reveló los insólitos pedidos 

Expuso los nombres insólitos que piden los padres para sus hijos en el registro civil y se hizo viral

Por Redacción