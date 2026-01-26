Un hombre de 63 años dejó atrás su vida adulta luego de comenzar a identificarse como una niña

La historia de Stefonknee Wolscht de 63 años, ha generado gran repercusión en redes sociales e incluso varios medios analizan su caso. Luego de más de dos décadas de matrimonio y con siete hijos, el hombre dejó a su familia tras tomar la decisión de vivir como una niña de seis años.
Después de 23 años de casados, su esposa María, le dió un ultimátum: "Deja de ser transgénero o vete". A partir de esta charla, terminaron divorciándose: “Para mí, dejar de ser trans' no es algo que pueda hacer. Sería como decirme que deje de medir 1,88 m o que me vaya”, explicó Wolscht.
A partir de esta situación, la relación con sus hijos también se vio afectada, con algunos ha logrado mantener contacto, pero con otros se han distanciado totalmente.
Vive con una familia adoptiva
Luego de sentirse rechazada por su familia, Wolschtt se mudó y actualmente vive con su familia adoptiva, un matrimonio de ancianos que lo trata como a su propia hija. Stefonknee afirma que "no quiere ser adulta en este momento".
En sus redes sociales, comparte frecuentemente fotografías donde se le ve utilizando chupete, jugando con muñecas, coloreando o vistiendo ropa infantil, representando a una niña.
Según sus palabras, su familia adoptiva se siente "totalmente cómoda" con su estilo de vida.
La gran repercusión del caso
En España, el programa matinal de la periodista Rocío Ramos Paúl abordó la temática. La psicóloga llegó a cuestionar la veracidad de la situación e incluso señaló que se podría tratar de intereses monetarios.
"Quizá lo de que se sienta como una niña de seis años es lo que más llame la atención. Uno puede encontrar placer en muchas actitudes, pero siempre de una forma lúdica. Otra cosa es que yo me crea que tengo seis años cuando tengo 63. Además, hay un ánimo espurio, es decir, esta historia mía me está beneficiando a nivel económico".
"Lo que habría que valorar es si realmente cree que eso es así o si realmente está jugando, de manera lúdica, a que eso es así", comentó la especialista.