Una abuela preguntó su edad y la respuesta la sorprendió: el viral que causó ternura en TikTok

Un video viral de TikTok causó gran ternura entre los usuarios luego de que una mujer se sorprendiera al escuchar su edad . El momento fue registrado por Majo Catarina , quien compartió la graciosa y tierna charla junto a su abuela Porota.

En el clip, la mujer pregunta cuántos años tiene, ante esto su nieta responde “98 años”. Inmediatamente se transforma la cara de la abuela quien claramente se sorprende al oír ese número “La puta madre, ¿enserio?”. La pregunta de Porota fue acompañada de una expresión que provoca risas en Majo.

“Si me hubieras dicho 88 te lo creo” comenta la abuela a lo que su nieta responde “ es que ni te duele nada”. La mujer de 98 años, que aún no puede salir de su asombro, comenta que su asombro se debe a que no sólo no sufre de dolores, sino que se encuentra en excelente estado “no me pesa caminar” afirma.

Además realiza la comparación con otras personas de su edad quienes en muchos casos ya no pueden moverse de la manera en que ella lo hace.

Majo celebra a su abuela y la mujer continúa relatando “ espero un día no amanecer y listo“ en referencia a la forma en la que desea morir sin sufrir dolor alguno.

Este comentario no solo causó gracia a la cantante y actriz, sino que le siguió el juego con comentarios del estilo “Más fácil o no? “ y “si es lo mejor”.

La abuela que causó ternura en TikTok

El video tuvo gran repercusión y superó los 2, 6 millones de visualizaciones.

En los comentarios las personas no solo se asombraron del increíble estado de la mujer, sino que además aprovecharon el posteo para compartir foto de sus familiares y contar sus historias. “Este año mi tía cumple 101 años y ya casi no oye, y el día que preguntó su edad y se la dijimos, abrió los ojos con asombro y dijo: ¿Cien? ¡Ay, qué horrible! Jajajaja” comentó una usuaria. Otros relataron “Mi abuela tiene 95 y es la mujer de mi vida” , “a mía 99 años y vive riéndose ...dice lo mismo según ella tiene menos jajaja jajaja cumple 100 en marzo” y “Que divinaaaa,yo tengo a mi abuela con 103”.

Debido a la gran cantidad de seguidores que dejaron su comentario de apoyo para Porota o incluso preguntas sobre su juventud, Majo continuó compartiendo posteos sobre su abuela. En un caso, compartió la muestra de fin de año de la mujer, donde ni siquiera tuvo que leer la letra de las canciones que iba a interpretar gracias a su gran memoria para aprenderlas.

En otro video, tras el pedido de los seguidores de ver a Porota de joven, Majo compartió un nuevo clip donde muestra una fotografía de la mujer en blanco y negro. En la imagen la mujer lucía su vestido de novia en el año 1947.

En el video, la señora vestía la parte superior de su traje mostrando cómo luce igual a pesar del paso de los años.