Busca novio y decidió que su familia "venda" sus virtudes en TikTok: el video se hizo viral

Lauti González , es un usuario de tiktoker que ha logrado millones de visualizaciones con sus video de humor. En esta ocasión, decidió aprovechar su popularidad para lanzar una particular oferta . En una de sus últimas publicaciones, el joven de manera creativa comenzó su búsqueda de pareja acompañado por su familia .

Al inicio del video, Lauti comenta " Mi familia me va a vender para conseguir a alguie n porque estoy más solo que un repollo". A partir de esta introducción comenzó la divertida dinámica que incluso causó ternura en los seguidores.

La primera en empezar con la actividad fue su abuela, quien con firmeza aseguró “ se los recomiendo ”. El comentario provocó risas entre los demás. La mujer continúo enumerando características de su nieto, lo describió una excelente persona, muy organizado y un gran compañero. Finalmente recordó que desde pequeño ha sido un joven "muy amoroso”.

Luego continuo su abuelo que reforzó la recomendación. También subrayó el inmenso cariño y amor que siente por él, reafirmando su carácter afectuoso desde la infancia "desde chiquito es puro amor".

Una de las niñas presentes destacaba que tiene un buen cuerpo pero advirtió que es un poco celoso. Por otro lado, su madre señaló que tiene gran higiene personal “se baña dos , tres veces por día”, además posee excelentes dones en la cocina. Su madre lo definió como un joven "muy fiel", aunque coincidió con la pequeña en el rasgo de los celos. Finalmente, la mujer con el objetivo de sumar puntos, aseguró que quien se convierta en su yerno ganará una familia excepcional y una suegra que le tendrá mucho cariño, aclarando además que no habría una competencia femenina.

Para finalizar, Lautaro anima a los interesados a enviar su "currículum vítae" en la sección de comentarios, con el objetivo de luego analizar los perfiles junto a su familia.

Grandes ofertas en los comentarios

La publicación se llenó de decenas de postulantes interesados por el puesto de novio, con mensajes como "donde mando solicitud" o "me pongo en la fila de espera". Algunos usuarios incluso optaron por una gran estrategia y colocaban sus propias fotos. El tiktoker respondió todps los cometarios y los dirigía a contactarlo a través de su cuenta de Instagram.

Además de las ofertas que tuvo el joven, en el video se destacó el hermoso vinculo del joven y su familia. Los seguidores destacaban a los integrantes de la familia y las palabra que dedicaron a Lauti y comentaban "amo al nono", "que familia tan linda" y “me enamore de la familia“.