Probó casi 200 alfajores, decidió armar su propia premiación y se volvió viral en TikTok: los ganadores

El creador de contenido @facudu es conocido en redes sociales por ser un referente en la temática de golosinas y se dedica a realizar reseñas de un producto característico de Argentina, el alfajor. A raíz de esto, realizó un video que se convirtió en viral y superó las 700 mil visualizaciones en TikTok .

En el clip, el joven cuenta que durante el 2025 probó casi 200 alfajores más precisamente 187. Además de compartir las imágenes de los alfajores o clips de sus reseñas, en el video intercala icónicas escenas de la televisión argentina , herramienta de edicción muy destacada por los usuarios.

El influencer para cerrar el año, decidió realizar una premiación propia a la que denominó "Alfajor Awards 2025". Para seleccionar los ganadores decidió dividir en 9 categorías.

La primera terna en presentarse fue la de Mejor Alfajor de Pistacho/ Chocolate Dubai, un ingrediente que marcó tendencia absoluta durante el 2025 a nivel nacional. Entre tantas versiones lanzadas al mercado, el gran ganador fue el alfajor de pistacho de Lucciano’s que "pegó en el ángulo" , destaca el buen relleno, buena cobertura, buen saber y califica con un puntaje perfecto 10/10.

En segundo lugar la categoría es el "Alfajor más random del año", "una categoría que no es ni buena ni mala" comenta. El premio fue para “el Rasta trico”

Se trata de una propuesta que desafía lo convencional con tres capas de masa de maicena bañadas en chocolate, cuyas galletas tienen los colores verde, amarillo y rojo de la bandera rastafari, sumando además un sabor frutal en cada tapita.

rasta trico

Por otro lado, se premió en la categoría de Mejor Alfajor con Relleno de Mousse, donde el galardón recayó en la marca Aldea por su versión rellena de crema de avellanas.

La competencia por el Mejor Relleno Frutal, que incluyó opciones de frutilla, frambuesa y membrillo, terminó favoreciendo al alfajor de Rapanui relleno de frambuesa con cobertura de chocolate negro.

En cuanto a la innovación, el premio fue para el alfajor "Bomba" de la firma Arroyito, que sorprendió al incluir un bombón tipo Ferrero en su interior. Esta mención fue tan relevante que incluso la cuenta oficial de la marca agradeció públicamente la distinción en los comentarios del video: “Felices por nuestra terna!! Graciasss”.

La cadena Lucciano’s volvió a aparecer en la categoría de Mejor Alfajor Blanco, destacando su variedad de chocolate blanco y nuez, un producto que el influencer destacó tanto como la variedad de pistacho antes mencionada.

Con el objetivo de ser una premiación inclusiva,también dictó el premio al Mejor Alfajor Sin TACC fue para Celienergy por su propuesta de cacao, maní y cobertura blanco, mientras que el Mejor Alfajor Vegano quedó en manos de la marca platense "Cometa", que utiliza un dulce de almendras muy elogiado.

La premiación también señalo un sabor no destacable. Se trata del Peor alfajor del año, que indico qie es para “Mr olympia” sabor avellana , alfajor proteico. Aunque el influencer reconoció que los productos proteicos no suelen priorizar el placer al paladar, calificó su sabor como "horrible".

Finalmente, llegó el momento del premio más esperado: el Alfajor del Año y fue para el "Gula King", una pieza con cobertura de chocolate semiamargo y blanco. "lo amo y no pienso discutir con nadie" sentenció.

alfajor del año

El video se llenó de comentario de usuarios que destacan la actitud del joven e incluso reconocieron “¡Ame esta premiación! “ y “Amo que hayas hecho este video, ahora necesito probar todos”. Muchos incluido se mostraron impresionados y admitieron que les encantó el video. Por otro lados decenas de usuarios compartían opiniones respeto al la premiación. Para concluir el creador de contenido dijo “por un 2026 lleno de amor y alfajores”.