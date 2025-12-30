Nuevo reconocimiento para el alfajor argentino: quedó tercera en el ranking mundial de "galletas"

El alfajor es una religión nacional que todos los años tiene reconocimiento mundial. Esta vez, la reconocida guía gastronómica internacional TasteAtlas , ubicó al alfajor argentino "genérico" en el tercer puesto del ranking mundial de "galletas", solo por detrás del Melomakarona (Grecia) y de Makroud el louse (Argelia).

Este nuevo reconocimiento consolida al tradicional dulce su prestigio a nivel internacional donde reconocen su equilibrio de sabores y textura. En la página web de la guía la describen como " dos galletas redondas y tiernas rellenas de dulce de leche o mermelada , cubiertas de chocolate o azúcar glas". Además, destacan que ya fue coronado como la mejor galleta del mundo.

El alfajor tiene orígenes árabes que luego fueron introducidos a España, pero en América Latina evolucionó y adoptó identidades propias. En nuestro país, se transformó con el tiempo en un símbolo cultural. El sitio repasa el origen del término “alfajor”, que deriva de la palabra árabe al-hasú, asociada a la idea de relleno .

Al alfajor argentino lo superaron dos postres que no poseen dulce de leche. El melomakarona pertenece a la tradicional repostería navideña griega , la cual se elabora con aceite de oliva y especias como canela y clavo. Luego de ser horneadas, se bañan en almíbar de miel y se termina con nueces trituradas.

Por su parte, el segundo makroud el louse , es una delicadeza argelina elaborada a base de almendras molidas, azúcar y huevo. No lleva harina y se polvorea con ralladura de limón y agua de azahar. Tras ser horneadas, se sumerge en almíbar y se cubre con azúcar impalpable.

Dónde está la fábrica de dulce de leche más grande del mundo

La fábrica de dulce de leche más grande del mundo está en Argentina. Pertenece a Vacalín, líder de la industria láctea con más de 50 años de trayectoria.

Actualmente, producen aproximadamente el 30 % del dulce de leche que se consume en la Argentina, abasteciendo tanto al mercado hogareño como a las principales industrias alimentarias del país.

Como principal productor mundial de dulce de leche industrial, elabora más de 38.000 toneladas anuales y desarrolla más de 45 fórmulas exclusivas, adaptadas a distintos usos: original, repostero, panadero, heladero, fit y alfajorero. De ellas, 15 fueron diseñadas especialmente para los principales fabricantes de alfajores del país, acompañando a la industria con soluciones a medida.