Reprogramación: el show de Abel Pintos y la repetición de Vendimia serán el mismo domingo 15

El Gobierno de Mendoza informó la reprogramación de la tercera noche, con Abel Pintos como artista principal, para el domingo 15 de marzo. El evento estaba previsto para este martes en el Teatro Griego Frank Romero Day, jornada en la que debían presentarse varios artistas nacionales ante miles de espectadores. Horas más tarde se conoció que la repetición del espectáculo "90 cosechas de una misma cepa", programada para el miércoles, también fue pasada al mismo domingo.

La decisión fue comunicada por la Subsecretaría de Cultura provincial y responde a cambios en el cronograma del evento tras las modificaciones realizadas días atrás por las tormentas .

La gran incógnita que Cultura deberá explicar durante este miércoles es la ubicación en el teatro, ya que "colisionarán" varias entradas y sectores.

De acuerdo con el cronograma original, la noche del martes incluía el espectáculo vendimial y un show musical con Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva , con cierre a cargo de Abel Pintos , una de las figuras centrales convocadas para esta edición de la fiesta.

#InformaciónImportante Se REPROGRAMA la programación del día martes 10 de marzo (Abel Pintos, Angela Leiva, Maggie Cullen y Los Campedrinos) en el Teatro Griego Frank Romero Day. Se reprograma para el domingo 15 de marzo. Pronto, más información. #CulturaMendoza #Vendimia pic.twitter.com/4CwSDFshSE

Sin embargo, desde Cultura indicaron que esta función será reprogramada para el domingo 15 de marzo . Lo mismo sucederá con la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que ya había cambiado del domingo al miércoles.

Embed | La lluvia golpeó con fuerza en el Teatro Griego



La lluvia se hizo sentir con intensidad este martes en el Gran Mendoza y una de las imágenes más impactantes llegó desde la zona del Teatro Griego Frank Romero Day.



El video, registrado en ese sector, muestra la fuerza… pic.twitter.com/eNMyjcsjFy — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 11, 2026

El anuncio de Abel Pintos

La segunda jornada de los shows privados de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, en la que iba a presentarse Abel Pintos, fue suspendida y será reprogramada para el domingo.

La decisión se conoció en medio del mal tiempo que afectó al Gran Mendoza y generó complicaciones en la zona del Teatro Griego Frank Romero Day. El mismo Abel Pintos anunció desde su cuenta de Instagram la reprogramación: "El concierto de hoy por cuestiones de clima se cancela, pero por fortuna tenemos la oportunidad de reprogramarlo para el domingo que viene".

Y cerró: "Si Dios quiere nos vemos el próximo domingo".

Embed | Suspendieron el segundo día de los shows privados de la Vendimia 2026 y Abel Pintos lo anunció en Instagram



La segunda jornada de los shows privados de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, en la que iba a presentarse Abel Pintos, fue suspendida y será reprogramada para… pic.twitter.com/e7UAubZAG6 — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 11, 2026

Cambios en el cronograma de Vendimia

La reprogramación de esta jornada se da luego de que el Acto Central de la Vendimia 2026, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, también debiera modificarse debido al pronóstico de tormentas. Finalmente, el espectáculo principal se realizó el domingo 8 de marzo en el Frank Romero Day y se le sumó a Luciano Pereyra, originalmente anunciado para la segunda noche.

Como consecuencia de esos cambios, el calendario de las noches vendimiales sufrió ajustes, incluyendo la repetición del espectáculo, que fue trasladada en un comienzo para el miércoles 11 de marzo.

En la noche del martes se conoció la postergación de la repetición de la fiesta por segunda vez.

La repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia fue reprogramada

La alerta por mal tiempo se extiende a la jornada del miércoles, cuando estaba prevista la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Ante este panorama, desde Cultura informaron sobre la decisión de reprogramar también la repetición de la fiesta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cultura_Mza/status/2031566179442086130&partner=&hide_thread=false #InformaciónImportante

Debido a la #AlertaAmarilla por tormentas, se reprograma la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia para el domingo 15 de marzo. #CulturaMendoza #90AñosVendimia #Vendimia pic.twitter.com/rOIVzMSSKo — Cultura Mendoza (@Cultura_Mza) March 11, 2026

De acuerdo al comunicado oficial, el evento también se aplazó para el domingo 15 de marzo.