¿Nuevo furor? Estos son los sabores de alfajores Havanna que se vienen para el verano

En el marco del aniversario número 150, la reconocida marca Havanna sorprende con el lanzamiento de dos alfajores edición especial que rinden tributo a Mar del Plata. La firma marplatense trae una nueva propuesta con dos variedades y rinden homenajes a las playas Bristol y a Playa Grande .

Luego del éxito del alfajor con sal marina, que causó furor en todo el país y la posterior llegada del alfajor Dubái en pleno boom del pistacho , la marca trae una innovadora propuesta con dos sabores de 90 gramos cada uno. Ambos alfajores mantienen la estructura clásica que hizo famoso al “alfajor Mar del Plata” son grandes, tienen doble relleno y las tapas llevan cristales de sal marina.

Ambas variedades buscan reflejar la personalidad de las playas más icónicas de la ciudad.

Esta versión está dedicada a los que buscan una experiencia suave y acaramelada.

Alfajor Playa Grande

Para los que prefieren sabores intensos y texturas complejas, esta es la opción ideal.

Cobertura: un baño profundo de chocolate 70% cacao.

Relleno: dulce de leche Havanna y un núcleo de crème brûlée con trocitos crocantes de dulce de leche.

Gran expectativa por el lanzamiento

Los influencers y conductores del programa de streaming Nadie Dice Nada, Martín Garabal y Momi Giardina, realizaron un video en sus redes sociales en colaboración con Havanna como adelanto de presentación de los productos. Tanto en las cuentas de los influencers como en la de la propia marca, cientos de seguidores se muestran expectantes ante este nuevo lanzamiento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ROMINA GIARDINA (@momigiardina)

Donde y cuando conseguir los nuevos alfajores

Por el momento, el lanzamiento es exclusivo de la Costa Atlántica. Los nuevos alfajores estarán disponibles a partir del sábado 27 de diciembre en todos los locales de la costa. Aunque el local de La Perla en Mar del Plata será el primero en presentarlo a las 9:00.

Se podrán comprar sueltos o en una caja combinada de 8 unidades, para probar ambos sabores y elegir el favorito.