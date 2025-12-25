25 de diciembre de 2025 - 18:30

¿Nuevo furor? Estos son los sabores de alfajores Havanna que se vienen para el verano

Desde el sábado 27 de diciembre, locales de la costa tendrán disponibles dos nuevos sabores para celebrar el aniversario número 150 de la marca.

Havanna lanza dos variedades nuevas de alfajores para el 2026.&nbsp;

Havanna lanza dos variedades nuevas de alfajores para el 2026. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En el marco del aniversario número 150, la reconocida marca Havanna sorprende con el lanzamiento de dos alfajores edición especial que rinden tributo a Mar del Plata. La firma marplatense trae una nueva propuesta con dos variedades y rinden homenajes a las playas Bristol y a Playa Grande.

Leé además

Caja navideña 2025 de Havanna

Caja navideña 2025 de Havanna: cuánto sale, qué contiene y dónde comprarla

Por Redacción Economía
cuanto cuesta el pan dulce de havanna, el mas codiciado de argentina

Cuánto cuesta el pan dulce de Havanna, el más codiciado de Argentina

Por Andrés Aguilera

Luego del éxito del alfajor con sal marina, que causó furor en todo el país y la posterior llegada del alfajor Dubái en pleno boom del pistacho, la marca trae una innovadora propuesta con dos sabores de 90 gramos cada uno. Ambos alfajores mantienen la estructura clásica que hizo famoso al “alfajor Mar del Plata” son grandes, tienen doble relleno y las tapas llevan cristales de sal marina.

Ambas variedades buscan reflejar la personalidad de las playas más icónicas de la ciudad.

  • Cobertura: bañado en un exclusivo chocolate Gold con notas a caramelo, una novedad de la marca.
  • Relleno: combina el clásico dulce de leche Havanna con un centro cremoso de ganache de chocolate blanco.

  • Alfajor Playa Grande

Para los que prefieren sabores intensos y texturas complejas, esta es la opción ideal.

  • Cobertura: un baño profundo de chocolate 70% cacao.
  • Relleno: dulce de leche Havanna y un núcleo de crème brûlée con trocitos crocantes de dulce de leche.

Gran expectativa por el lanzamiento

Los influencers y conductores del programa de streaming Nadie Dice Nada, Martín Garabal y Momi Giardina, realizaron un video en sus redes sociales en colaboración con Havanna como adelanto de presentación de los productos. Tanto en las cuentas de los influencers como en la de la propia marca, cientos de seguidores se muestran expectantes ante este nuevo lanzamiento.

Embed

Donde y cuando conseguir los nuevos alfajores

Por el momento, el lanzamiento es exclusivo de la Costa Atlántica. Los nuevos alfajores estarán disponibles a partir del sábado 27 de diciembre en todos los locales de la costa. Aunque el local de La Perla en Mar del Plata será el primero en presentarlo a las 9:00.

Se podrán comprar sueltos o en una caja combinada de 8 unidades, para probar ambos sabores y elegir el favorito.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Demoras en el Paso Cristo Redentor

Comenzó el éxodo de fin de año por el paso Cristo Redentor: de cuánto es la demora para cruzar a Chile

Por Redacción Sociedad
Once heridos por pirotecnia, el saldo navideño en Mendoza

El saldo navideño en Mendoza: once personas heridas por quemaduras con pirotecnia

Por Redacción Sociedad
San Carlo Acutis: un niño que se curó de la misma enfermedad de la que murió el santo visitó la capilla

San Carlo Acutis: conmovedora visita de un niño que se curó de la misma enfermedad por la que murió el santo

Por Ignacio de la Rosa
Distintos estudios y análisis culturales demuestran que el mundo visual está perdiendo los colores saturados y se está pintando de neutros. 

¿El mundo está perdiendo el color? El blanco, el negro y el beige conquistaron la vida

Por Bernarda García Centurión