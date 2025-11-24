Caja navideña 2025 de Havanna: cuánto sale, qué contiene y dónde comprarla

Havanna, la famosa casa marplatense de alfajores, lanzó su caja navideña 2025 y ya la volvió a posicionar como una de las opciones premium más buscadas para las fiestas de fin de año.
Es uno de los productos más buscados en Navidad, ya que combina productos tradicionales y los favoritos del público. Hay descuento online.
La edición limitada ya está disponible para compras online con envíos según la zona elegida (consultar también disponibilidad en las tiendas físicas), un mecanismo pensado para asegurar que el producto llegue a tiempo a las mesas de Navidad.
La propuesta combina el clásico pan dulce con chips de chocolate y dulce de leche y los alfajores emblemáticos de la marca en un formato coleccionable que apunta tanto a regalos empresariales como familiares.
También en la caja figuran las galletitas de limón, las almendras bañadas en chocolate, los Havannets y hasta un champagne.
Este 2025, uno de los mayores atractivos es la imagen de Havanna. La marca convocó a la artista argentina Pilar Dibujito para intervenir el packaging y transformarlo en lo que describen como “una verdadera pieza de colección”.
Con un estilo fresco y minucioso, la ilustradora tomó como eje la identidad de Mar del Plata: playas, símbolos históricos y guiños visuales que remiten a la ciudad de Mar del Plata, donde nació la marca.
La empresa plantea que este diseño busca unir tradición y arte contemporáneo, ofreciendo una experiencia completa y pensada para acompañar los rituales y encuentros de la Navidad.
El valor de lista es de $96.500, pero Havanna aplica un descuento del 18% para compras en la web, lo que deja el precio final en $79.000.
Podés comprar la caja navideña en el siguiente enlace.