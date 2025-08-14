14 de agosto de 2025 - 10:41

La famosa marca que lanza su primer alfajor sin gluten al mercado: cuándo llegará a Mendoza

En Argentina se venden más de 2 millones de alfajores por día, con consumo per cápita de 16 unidades al año, y la combinación favorita es chocolate y dulce de leche.

Terrabusi Intenso combina más cacao y dulce de leche, pensado para todos, incluyendo personas con celiaquía. Foto ilustrativa

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La empresa multinacional Mondelez Argentina presenta Terrabusi Intenso, su primer alfajor sin gluten, pensado tanto para personas con celiaquía como para quienes buscan probar opciones diferentes.

Este lanzamiento incorpora más dulce de leche, más cacao y una textura suave y tentadora, sumándose al portafolio clásico de la marca. Según la compañía, el producto estará disponible en todo el país en las próximas semanas, incluyendo Mendoza.

Cuál es el nuevo alfajor sin gluten

El nuevo Terrabusi Intenso se suma al portafolio clásico de la marca con una fórmula libre de gluten.

Según Josefina Risso Patrón, Gerente de Chocolates, “hoy los consumidores buscan experiencias nuevas y propuestas inclusivas, sin resignar sabor. Con Terrabusi Intenso, presentamos el primer alfajor sin gluten de la marca, pensado para todos, incluyendo a las personas con celiaquía. Una propuesta más intensa, con más dulce de leche y un sabor potenciado”.

Terrabusi Intenso PACK
El producto estará disponible en supermercados y almacenes de Argentina, incluyendo Mendoza, en 1 a 2 semanas.

La propuesta combina más cacao y dulce de leche con una textura suave y tentadora, consolidando la apuesta de la empresa multinacional por innovar en el mercado de alfajores argentinos.

Desde Mondelez International informaron que, por el momento, no cuentan con un precio sugerido o de referencia para Terrabusi Intenso. Lo que sí confirmaron es que el producto estará llegando a supermercados y almacenes de todo el país en aproximadamente 1 a 2 semanas, incluyendo Mendoza.

Alfajor sin gluten: calidad garantizada y alta demanda en el país

El nuevo Terrabusi Intenso se elabora siguiendo estrictos protocolos de calidad para garantizar que sea totalmente libre de gluten, evitando cualquier contaminación cruzada.

Este lanzamiento forma parte del compromiso de la empresa multinacional Mondelez Argentina con la inclusión y la innovación, sumándose a un portafolio cada vez más amplio de productos sin gluten que incluye marcas como Oreo, Cerealitas, Cadbury, Toblerone, Beldent, Bubbaloo, Clight, Tang y Royal.

Según información proporcionada por Mondelez Argentina, el consumo de alfajores en el país sigue siendo muy alto, con más de 2 millones de unidades vendidas por día y un consumo per cápita de 16 unidades anuales. Los momentos de consumo van desde la merienda hasta pausas rápidas en el trabajo o en movimiento, y la combinación chocolate y dulce de leche sigue siendo la favorita. Del total, el 74% se consume dentro del hogar y el 26% fuera del hogar.

