Calendario de pagos de ANSES para agosto 2025: fechas y aumentos para jubilados, pensionados, AUH y SUAF

ANSES confirmó el calendario de pago de agosto 2025 con aumento, bono para haberes mínimos y nuevas fechas para jubilados, pensionados y asignaciones.

El calendario organiza los pagos según la terminación del DNI para evitar demoras.

Este ajuste eleva la jubilación mínima a $314.305,37 y, sumado al bono, alcanza los $384.305,37. Además, se actualizaron los montos de asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el SUAF.

Los pagos comenzarán la primera semana de agosto, siguiendo el cronograma oficial que organiza las fechas según la terminación del DNI. ANSES recordó que el jueves 15 será día no laborable y el sábado 17 feriado nacional, pero los pagos electrónicos no se interrumpirán.

Jubilados y pensionados recibirán en agosto un aumento del 1,62% y el bono de $70.000.

Aumento, bono y calendario oficial de pagos de ANSES para agosto 2025

La ANSES oficializó el aumento del 1,62% en los haberes de jubilados y pensionados dispuesto por el DNU 274/2024 y reglamentado por la Resolución 278/2025. El incremento fija la jubilación mínima en $314.305,37, que con el bono de $70.000 llega a $384.305,37.

El haber máximo quedó en $2.114.977,60. María Fernanda Raverta, directora ejecutiva de ANSES, afirmó: “Este aumento y bono están destinados a mantener el poder adquisitivo de quienes más lo necesitan”.

En cuanto a las asignaciones, la AUH y la Asignación por Embarazo subieron a $112.919, con un pago mensual del 80% equivalente a $90.335,20. El SUAF por hijo (Rango I) se actualizó a $56.475, y el Complemento Leche del Plan 1000 Días quedó en $42.544. Respecto al calendario de pago, los pagos de jubilaciones y pensiones se detallan así:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: martes 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: viernes 15 de agosto
  • DNI terminados en 6: lunes 18 de agosto
  • DNI terminados en 7: martes 19 de agosto
  • DNI terminados en 8: miércoles 20 de agosto
  • DNI terminados en 9: jueves 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto
AUH, SUAF y otras asignaciones también tendrán actualizaciones en sus montos.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

  • DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: martes 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: viernes 15 de agosto
  • DNI terminados en 6: lunes 18 de agosto
  • DNI terminados en 7: martes 19 de agosto
  • DNI terminados en 8: miércoles 20 de agosto
  • DNI terminados en 9: jueves 21 de agosto

Asignación por Embarazo:

  • DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: martes 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: viernes 15 de agosto
  • DNI terminados en 6: lunes 18 de agosto
  • DNI terminados en 7: martes 19 de agosto
  • DNI terminados en 8: miércoles 20 de agosto
  • DNI terminados en 9: jueves 21 de agosto

Asignación por Prenatal y Maternidad:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de agosto

Asignaciones de Pago Único:

  • 1ª quincena (todas las terminaciones): martes 12 de agosto al miércoles 10 de septiembre
  • 2ª quincena (todas las terminaciones): viernes 22 de agosto al miércoles 10 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

  • Todas las terminaciones: viernes 8 de agosto al miércoles 10 de septiembre

Prestación por Desempleo:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto
