Calendario de pagos de ANSES para agosto 2025: fechas y aumentos para jubilados, pensionados, AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pago para agosto de 2025, que incluye un aumento del 1,62% por movilidad y la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.
ANSES confirmó el calendario de pago de agosto 2025 con aumento, bono para haberes mínimos y nuevas fechas para jubilados, pensionados y asignaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pago para agosto de 2025, que incluye un aumento del 1,62% por movilidad y la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.
Este ajuste eleva la jubilación mínima a $314.305,37 y, sumado al bono, alcanza los $384.305,37. Además, se actualizaron los montos de asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el SUAF.
Los pagos comenzarán la primera semana de agosto, siguiendo el cronograma oficial que organiza las fechas según la terminación del DNI. ANSES recordó que el jueves 15 será día no laborable y el sábado 17 feriado nacional, pero los pagos electrónicos no se interrumpirán.
La ANSES oficializó el aumento del 1,62% en los haberes de jubilados y pensionados dispuesto por el DNU 274/2024 y reglamentado por la Resolución 278/2025. El incremento fija la jubilación mínima en $314.305,37, que con el bono de $70.000 llega a $384.305,37.
El haber máximo quedó en $2.114.977,60. María Fernanda Raverta, directora ejecutiva de ANSES, afirmó: “Este aumento y bono están destinados a mantener el poder adquisitivo de quienes más lo necesitan”.
En cuanto a las asignaciones, la AUH y la Asignación por Embarazo subieron a $112.919, con un pago mensual del 80% equivalente a $90.335,20. El SUAF por hijo (Rango I) se actualizó a $56.475, y el Complemento Leche del Plan 1000 Días quedó en $42.544. Respecto al calendario de pago, los pagos de jubilaciones y pensiones se detallan así:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
Pensiones No Contributivas (PNC):
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:
Asignación por Embarazo:
Asignación por Prenatal y Maternidad:
Asignaciones de Pago Único:
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
Prestación por Desempleo: