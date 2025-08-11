11 de agosto de 2025 - 09:53

AUH, SUAF y jubilados: cómo saber si accedés a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir

Conocé cómo usar el simulador online de Banco Nación y Provincia para acceder a créditos si cobrás AUH, SUAF o sos jubilado por ANSES.

Los créditos para jubilados permiten financiar gastos imprevistos con montos accesibles y tasas preferenciales.

Los beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados que cobran por ANSES recibieron un aumento del 1,62% en sus prestaciones, según el índice de inflación oficial informado por el INDEC.

Los montos van desde $100.000 hasta $3.000.000, con plazos de pago de hasta 72 meses. 

AUH, SUAF y jubilados pueden consultar desde el celular si califican para el préstamo.

AUH, SUAF y jubilados: cómo saber si accedés a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir

Además, los bancos oficiales como Banco Nación y Banco Provincia ofrecen un simulador online para que estas personas puedan consultar desde el celular si califican para un crédito.

Simulá tu crédito desde el celular y sabé en segundos si calificás para un préstamo.

Esta herramienta está pensada para facilitar el acceso al sistema financiero a quienes tradicionalmente tuvieron dificultades para obtener préstamos formales. De manera rápida y sin intermediarios, los usuarios pueden evaluar las condiciones y decidir si avanzar con la solicitud.

Crédito de Banco Provincia para beneficiarios de ANSES: cuánto pagas de cuota por $2.000.000

Los bancos oficiales cuentan con un simulador que permite a titulares de AUH, SUAF y jubilados saber al instante si califican para un crédito. Para usarlo, hay que ingresar a la app o web del Banco Provincia o Banco Nación, autenticarse con usuario y clave digital, y seleccionar la opción “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.

En el simulador de Banco Provincia, por ejemplo, se puede elegir un monto a solicitar de hasta $2.000.000 con un plazo máximo de 72 meses (6 años). Para este caso, la cuota inicial estimada es de $133.016, con una tasa fija de interés del 79% y un costo financiero total (EAV) del 114,92%.

Los montos van desde $100.000 hasta $3 millones, con plazos de hasta 72 meses.

El sistema también muestra el ingreso requerido estimado para acceder al préstamo, que en este ejemplo es de $380.047. Es importante remarcar que el resultado es referencial y no implica aprobación automática del crédito.

Requisitos para acceder al crédito si cobrás por ANSES

Para solicitar un crédito a través de estos bancos, se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser titular de AUH, SUAF o jubilado.
  • Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Tener una cuenta bancaria activa a nombre del solicitante.
  • Ser mayor de 18 años.
  • Contar con residencia legal en Argentina.
  • No superar el límite de ingresos de $317.800, según el salario mínimo vigente a julio de 2025.
  • Contar con historial crediticio adecuado y no estar en situación irregular ante entidades financieras.

El trámite es 100% online, sin gestores ni intermediarios, y se puede completar desde la app o la web del banco. Si cumplís con los requisitos y el simulador indica que calificás, podés avanzar con la solicitud y gestionar el crédito de forma rápida y segura.

