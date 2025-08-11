AUH, SUAF y jubilados: cómo saber si accedés a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir

Los beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados que cobran por ANSES recibieron un aumento del 1,62% en sus prestaciones, según el índice de inflación oficial informado por el INDEC.
Conocé cómo usar el simulador online de Banco Nación y Provincia para acceder a créditos si cobrás AUH, SUAF o sos jubilado por ANSES.
Además, los bancos oficiales como Banco Nación y Banco Provincia ofrecen un simulador online para que estas personas puedan consultar desde el celular si califican para un crédito.
Esta herramienta está pensada para facilitar el acceso al sistema financiero a quienes tradicionalmente tuvieron dificultades para obtener préstamos formales. De manera rápida y sin intermediarios, los usuarios pueden evaluar las condiciones y decidir si avanzar con la solicitud.
Los bancos oficiales cuentan con un simulador que permite a titulares de AUH, SUAF y jubilados saber al instante si califican para un crédito. Para usarlo, hay que ingresar a la app o web del Banco Provincia o Banco Nación, autenticarse con usuario y clave digital, y seleccionar la opción “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.
En el simulador de Banco Provincia, por ejemplo, se puede elegir un monto a solicitar de hasta $2.000.000 con un plazo máximo de 72 meses (6 años). Para este caso, la cuota inicial estimada es de $133.016, con una tasa fija de interés del 79% y un costo financiero total (EAV) del 114,92%.
El sistema también muestra el ingreso requerido estimado para acceder al préstamo, que en este ejemplo es de $380.047. Es importante remarcar que el resultado es referencial y no implica aprobación automática del crédito.
Para solicitar un crédito a través de estos bancos, se deben cumplir los siguientes requisitos:
El trámite es 100% online, sin gestores ni intermediarios, y se puede completar desde la app o la web del banco. Si cumplís con los requisitos y el simulador indica que calificás, podés avanzar con la solicitud y gestionar el crédito de forma rápida y segura.