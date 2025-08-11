11 de agosto de 2025 - 08:53

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $250.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Las tasas del plazo fijo en pesos cambian esta semana. Con $250.000, te contamos cuánto podés ganar a 30 días en Banco Nación y otros bancos.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos cambiaron esta semana en gran parte del sistema bancario. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que varias entidades redujeron sus tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días, en un contexto de menor presión cambiaria.

En este escenario, el Banco Nación actualizó su rendimiento para los plazos fijos a 30 días, generando variaciones en las ganancias que obtendría un ahorrista con $250.000, según el canal que utilice para la operación.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $250.000 a 30 días

De acuerdo con el simulador del Banco Nación, en sucursal la TNA es de 27,50% y la tasa efectiva anual (TEA) de 31,25%. Con un plazo fijo en pesos a 30 días y un capital inicial de $250.000, los intereses ganados serían de $5.650,68, sumando un total de $255.650,68 al vencimiento.

En la modalidad electrónica, la TNA asciende al 37% y la TEA al 43,98%. En este caso, el mismo monto inicial genera intereses por $7.602,74, alcanzando un total de $257.602,74 al finalizar el período.

En Banco Nación, la tasa para plazo fijo a 30 días varía según el canal de inversión.

Plazo fijo: cuánto rinde $250.000 en otros bancos

  • Banco Santander Argentina S.A.: 33% TNA → $6.794,52 de interés → $256.794,52 total

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 37% TNA → $7.602,74 de interés → $257.602,74 total

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 35% TNA → $7.169,86 de interés → $257.169,86 total

  • Banco BBVA Argentina S.A.: 35% TNA → $7.169,86 de interés → $257.169,86 total

  • Banco Macro S.A.: 33,5% TNA → $6.897,26 de interés → $256.897,26 total

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 35% TNA → $7.169,86 de interés → $257.169,86 total

  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 35,55% TNA → $7.282,19 de interés → $257.282,19 total

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 31% TNA → $6.380,82 de interés → $256.380,82 total

  • Banco Bica S.A.: 37% TNA → $7.602,74 de interés → $257.602,74 total

  • Banco CMF S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → $257.813,70 total

  • Banco Comafi S.A.: 35% TNA → $7.169,86 de interés → $257.169,86 total

  • Banco de Corrientes S.A.: 37% TNA → $7.602,74 de interés → $257.602,74 total

  • Banco de Formosa S.A.: 30% TNA → $6.164,38 de interés → $256.164,38 total

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → $257.813,70 total

  • Banco del Chubut S.A.: 34,5% TNA → $7.055,48 de interés → $257.055,48 total

Otros bancos ofrecen tasas que superan el 35%, beneficiando a los ahorristas.

  • Banco del Sol S.A.: 37,5% TNA → $7.704,11 de interés → $257.704,11 total

  • Banco Dino S.A.: 29% TNA → $5.953,42 de interés → $255.953,42 total

  • Banco Hipotecario S.A.: 36% TNA → $7.397,26 de interés → $257.397,26 total

  • Banco Julio S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → $257.813,70 total

  • Banco Mariva S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → $257.813,70 total

  • Banco Masventas S.A.: 22% TNA → $4.520,55 de interés → $254.520,55 total

  • Banco Meridian S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → $257.813,70 total

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 37,5% TNA → $7.704,11 de interés → $257.704,11 total

  • Banco VOII S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → $257.813,70 total

  • Bibank S.A.: 36% TNA → $7.397,26 de interés → $257.397,26 total

  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → $257.813,70 total

  • Reba Compañía Financiera S.A.: 39% TNA → $8.027,40 de interés → $258.027,40 total

