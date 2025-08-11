Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $250.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos cambiaron esta semana en gran parte del sistema bancario. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que varias entidades redujeron sus tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días, en un contexto de menor presión cambiaria.
En este escenario, el Banco Nación actualizó su rendimiento para los plazos fijos a 30 días, generando variaciones en las ganancias que obtendría un ahorrista con $250.000, según el canal que utilice para la operación.
Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $250.000 a 30 días
De acuerdo con el simulador del Banco Nación, en sucursal la TNA es de 27,50% y la tasa efectiva anual (TEA) de 31,25%. Con un plazo fijo en pesos a 30 días y un capital inicial de $250.000, los intereses ganados serían de $5.650,68, sumando un total de $255.650,68 al vencimiento.
En la modalidad electrónica, la TNA asciende al 37% y la TEA al 43,98%. En este caso, el mismo monto inicial genera intereses por $7.602,74, alcanzando un total de $257.602,74 al finalizar el período.
Otros bancos ofrecen tasas que superan el 35%, beneficiando a los ahorristas.
Banco del Sol S.A.: 37,5% TNA → $7.704,11 de interés → $257.704,11 total
Banco Dino S.A.: 29% TNA → $5.953,42 de interés → $255.953,42 total
Banco Hipotecario S.A.: 36% TNA → $7.397,26 de interés → $257.397,26 total
Banco Julio S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → $257.813,70 total
Banco Mariva S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → $257.813,70 total
Banco Masventas S.A.: 22% TNA → $4.520,55 de interés → $254.520,55 total
Banco Meridian S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → $257.813,70 total
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 37,5% TNA → $7.704,11 de interés → $257.704,11 total
Banco VOII S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → $257.813,70 total
Bibank S.A.: 36% TNA → $7.397,26 de interés → $257.397,26 total
Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → $257.813,70 total
Reba Compañía Financiera S.A.: 39% TNA → $8.027,40 de interés → $258.027,40 total