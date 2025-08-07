7 de agosto de 2025 - 08:44

Sube el plazo fijo otra vez: cuánto ganas con $2.000.000 a 30 días en Banco Nación

Las tasas del plazo fijo en Banco Nación subieron y podés ganar más con $2.000.000 a 30 días. Mirá cómo se comparan con otros bancos.

Con $2.000.000 a 30 días, la ganancia supera los $60.000 por canal electrónico.

Con $2.000.000 a 30 días, la ganancia supera los $60.000 por canal electrónico.

Foto:

La Nación
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Las tasas de interés para plazos fijos en pesos están subiendo en varias entidades financieras, con el Banco Nación liderando este incremento. En un contexto donde la economía argentina busca mayor estabilidad, las entidades ajustan sus tasas para atraer a los ahorristas.

Leé además

Hacer un plazo fijo un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $800.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Sube otra vez el plazo fijo: cuánto ganás con $1.200.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco

Con un depósito de $2.000.000 a 30 días, el Banco Nación ofrece una rentabilidad creciente, especialmente si se realiza a través de canales digitales. A continuación, te contamos cuánto podés ganar y cómo se compara con otros bancos.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $2.000.000 a 30 días: sube la tasa y la rentabilidad

El Banco Nación ofrece para un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27,50% si se realiza en sucursal, mientras que por canales electrónicos la tasa asciende al 37%. Esto implica que al finalizar el plazo, el capital depositado genera intereses por $45.205,48 en sucursal, alcanzando un monto total de $2.045.205,48.

image
El plazo fijo digital en Banco Naci&oacute;n ofrece hasta un 37% TNA para dep&oacute;sitos en pesos.

El plazo fijo digital en Banco Nación ofrece hasta un 37% TNA para depósitos en pesos.

En cambio, si el depósito se realiza a través de medios digitales, los intereses ascienden a $60.821,92, con un monto final de $2.060.821,92. Esta diferencia significativa muestra la ventaja de realizar el plazo fijo por canales electrónicos, que ofrecen mayor rentabilidad al inversor. El diferencial entre sucursal y digital representa una diferencia en la ganancia de $15.616,44 a favor de realizar el plazo fijo por medios electrónicos.

Cómo rinden $2.000.000 en plazo fijo a 30 días en otros bancos: tasas y ganancias

A continuación, el detalle de las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos para depósitos de $2.000.000 a 30 días, junto con la ganancia estimada por mes:

  • Banco de la Nación Argentina: 37% TNA – Intereses aproximados: $60.821,92

  • Banco Santander Argentina S.A.: 33% TNA – Intereses aproximados: $54.270,00

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 36,25% TNA – Intereses aproximados: $59.512,33

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 32% TNA – Intereses aproximados: $52.576,71

  • Banco BBVA Argentina S.A.: 35% TNA – Intereses aproximados: $57.525,00

  • Banco Macro S.A.: 33,5% TNA – Intereses aproximados: $55.063,01

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 35% TNA – Intereses aproximados: $57.525,00

  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 34,6% TNA – Intereses aproximados: $56.865,75

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 29% TNA – Intereses aproximados: $47.670,35

  • Banco BICA S.A.: 37% TNA – Intereses aproximados: $60.821,92

  • Banco CMF S.A.: 38% TNA – Intereses aproximados: $62.424,66

  • Banco Comafi Sociedad Anónima: 35% TNA – Intereses aproximados: $57.525,00

  • Banco de Corrientes S.A.: 36% TNA – Intereses aproximados: $59.146,58

Préstamos personales.jpg
Otros bancos tambi&eacute;n ajustaron sus tasas, algunas incluso superan el 38% TNA.

Otros bancos también ajustaron sus tasas, algunas incluso superan el 38% TNA.

  • Banco de Formosa S.A.: 30% TNA – Intereses aproximados: $49.315,07

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 36% TNA – Intereses aproximados: $59.146,58

  • Banco del Chubut S.A.: 33% TNA – Intereses aproximados: $54.270,00

  • Banco del Sol S.A.: 37,5% TNA – Intereses aproximados: $61.621,92

  • Banco DINO S.A.: 29% TNA – Intereses aproximados: $47.670,35

  • Banco Hipotecario S.A.: 34% TNA – Intereses aproximados: $55.870,41

  • Banco Julio Sociedad Anónima: 29% TNA – Intereses aproximados: $47.670,35

  • Banco Mariva S.A.: 37% TNA – Intereses aproximados: $60.821,92

  • Banco Masventas S.A.: 22% TNA – Intereses aproximados: $36.146,58

  • Banco Meridian S.A.: 38% TNA – Intereses aproximados: $62.424,66

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 36% TNA – Intereses aproximados: $59.146,58

  • Banco VOII S.A.: 37% TNA – Intereses aproximados: $60.821,92

  • Bibank S.A.: 36% TNA – Intereses aproximados: $59.146,58

  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 37% TNA – Intereses aproximados: $60.821,92

  • REBA Compañía Financiera S.A.: 37,5% TNA – Intereses aproximados: $61.621,92

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Simulá tu plazo fijo y elegí el canal que más rinde.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $1.500.000 a 30 días en Banco Nación y otros bancos

Por Melisa Sbrocco
Algunos bancos privados ofrecen tasas aún más altas, pero requieren comparar condiciones.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $700.000 a 30 días en Banco Nación y en otros bancos

Por Melisa Sbrocco
Simular un plazo fijo de $1.000.000 permite ver grandes diferencias entre bancos y canales de inversión.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $1.000.000 a 30 días en Banco Nación y en otros bancos

Por Melisa Sbrocco
Un plazo fijo de 5.000 dólares a 30 días puede generar hasta 10,27 dólares de interés, según el canal elegido.

Plazo fijo en dólares: cuánto rinde hoy y qué banco paga más por 5.000 USD

Por Melisa Sbrocco