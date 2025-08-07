Sube el plazo fijo otra vez: cuánto ganas con $2.000.000 a 30 días en Banco Nación

Las tasas del plazo fijo en Banco Nación subieron y podés ganar más con $2.000.000 a 30 días. Mirá cómo se comparan con otros bancos.

Con $2.000.000 a 30 días, la ganancia supera los $60.000 por canal electrónico.

Las tasas de interés para plazos fijos en pesos están subiendo en varias entidades financieras, con el Banco Nación liderando este incremento. En un contexto donde la economía argentina busca mayor estabilidad, las entidades ajustan sus tasas para atraer a los ahorristas.

Con un depósito de $2.000.000 a 30 días, el Banco Nación ofrece una rentabilidad creciente, especialmente si se realiza a través de canales digitales. A continuación, te contamos cuánto podés ganar y cómo se compara con otros bancos.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $2.000.000 a 30 días: sube la tasa y la rentabilidad El Banco Nación ofrece para un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27,50% si se realiza en sucursal, mientras que por canales electrónicos la tasa asciende al 37%. Esto implica que al finalizar el plazo, el capital depositado genera intereses por $45.205,48 en sucursal, alcanzando un monto total de $2.045.205,48.

image El plazo fijo digital en Banco Nación ofrece hasta un 37% TNA para depósitos en pesos. En cambio, si el depósito se realiza a través de medios digitales, los intereses ascienden a $60.821,92, con un monto final de $2.060.821,92. Esta diferencia significativa muestra la ventaja de realizar el plazo fijo por canales electrónicos, que ofrecen mayor rentabilidad al inversor. El diferencial entre sucursal y digital representa una diferencia en la ganancia de $15.616,44 a favor de realizar el plazo fijo por medios electrónicos.

Cómo rinden $2.000.000 en plazo fijo a 30 días en otros bancos: tasas y ganancias A continuación, el detalle de las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos para depósitos de $2.000.000 a 30 días, junto con la ganancia estimada por mes: