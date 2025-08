Vuelve el reintegro del 30% en supermercados y mayoristas: cómo ahorrar $192.000 con MODO BNA+

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con algunos requisitos. Las compras deben realizarse los días miércoles en los comercios adheridos, pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través del código QR de la app Modo BNA+ . No se aplica a pagos con débito ni con saldo en cuenta.

Supermercados y mayoristas en Mendoza:

Makro : Rodriguez Peña 709 - Godoy Cruz

: Rodriguez Peña 709 - Godoy Cruz Yaguar : Av. Rodriguez Peña 2053 - Godoy Cruz

: Av. Rodriguez Peña 2053 - Godoy Cruz Hiper Libertad : Joaquín V. González 450 - Godoy Cruz

: Joaquín V. González 450 - Godoy Cruz Carrefour : Sarmiento 119, Las Heras 798, Godoy Cruz 555, entre otras sucursales

: Sarmiento 119, Las Heras 798, Godoy Cruz 555, entre otras sucursales Blow Max : Alberdi 189 - Guaymallén y Eusebio Blanco 50 - Mendoza

: Alberdi 189 - Guaymallén y Eusebio Blanco 50 - Mendoza Super A : Godoy Cruz 178, Trapiche, Colón 423 y otras sucursales

: Godoy Cruz 178, Trapiche, Colón 423 y otras sucursales Átomo: múltiples direcciones en Mendoza y alrededores

Cómo duplicar el reintegro en supermercados y planificar el ahorro

Dos personas que comparten un mismo hogar pueden duplicar el beneficio y llegar a un ahorro total de $192.000, siempre que ambas tengan cuentas activas en Modo BNA+ y realicen el pago con sus propias tarjetas de crédito del Banco Nación mediante QR. Cada uno accede al tope de $96.000 en reintegros durante toda la promoción.

El reintegro es semanal y no acumulable, por lo que si un miércoles no se alcanza el límite, no se transfiere al siguiente. Para aprovechar al máximo la promo, conviene planificar las compras más grandes para los miércoles y distribuir los gastos estratégicamente.