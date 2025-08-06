Inflación de julio: el ranking de los productos que más subieron.

Las frutas y verduras se dispararon, pero la canasta de consumo masivo subió menos del 1%. Destacan que el traslado de la suba del dólar a precios en las góndolas fue "prácticamente nulo".

En julio, la inflación dejó dos grandes registros. Por un lado, los precios de las frutas y verduras frescas se dispararon en el Mercado Central. Por otra parte, la canasta de consumo masivo en supermercados y autoservicios registró una suba de apenas el 0,96%, de acuerdo a lo señalado por los distintos informes privados.

A pesar de la fuerte suba que registró el dólar durante julio, el traslado a precios en las góndolas fue "prácticamente nulo". Así lo detalló el director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace.

Frutas y verduras en suba El informe del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPA) sobre los precios en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) arrojó los siguientes datos:

Verduras: El promedio ponderado de las 6 hortalizas más vendidas aumentó un 4,5%. Subieron: La batata (18,2%), el tomate (8,3%) y la papa (6,6%). Bajaron: El zapallo (-8,4%), la cebolla (-3,3%) y la lechuga (-0,5%).

Frutas: El segmento de las 4 frutas más comercializadas mostró un alza promedio del 10,4%.La banana fue la que más aumentó, con un 28%, debido a las nevadas que complicaron su importación. También subieron el limón (7,7%) y la naranja (5,2%).

El relevamiento de Focus Market, que analiza 970 puntos de venta en todo el país, mostró una variación mucho más moderada para los productos empaquetados: Variación mensual : La canasta de consumo masivo (alimentos, bebidas, limpieza y cuidado personal) aumentó solo un 0,96% en julio.

: La canasta de consumo masivo (alimentos, bebidas, limpieza y cuidado personal) aumentó solo un 0,96% en julio. Variación interanual: El aumento de los últimos 12 meses se ubicó en 25,65%. Top 10 de los que más aumentaron en julio: Jugos Líquidos: 5,86%

Aguas Saborizadas Sin Gas: 3,89%

Nuggets: 3,85%

Leudantes: 3,27%

Tapas de Pascualina: 3,08%

Café: 3,03%

Jugos en Polvo: 2,92%

Hamburguesas: 2,92%

Condimentos: 2,91%

Productos para el pelo: 2,81%