Salarios: sin perspectivas de recuperación para el segundo semestre

La situación de los salarios tiene una doble mirada. Por un lado, no es sencillo observar qué sucede en realidad debido a la heterogeneidad propia del dato y a que cada vez hay más información que, en ocasiones, se contrapone. En este punto, vale la pena hacer un paréntesis y destacar que existen mediciones relativamente confiables para hablar sobre este tema. Por el otro, hay una manera simple de saber si han mejorado con relación a la inflación y es observar la situación particular del sueldo y la posibilidad de llegar a fin de mes.

Pese a todo, hay coincidencia en que los salarios finalizarán el 2025 con un empate técnico frente a la inflación en el mejor de los casos. Sin embargo, con relación al poder de compra no alcanzan a recuperar los niveles previos a la devaluación del 2023, que implicó una pérdida de los ingresos del 100% en dólares. En este marco –y frente a una actual suba del dólar que hace crecer en incertidumbre- las empresas están quietas y a la espera, por lo que el valor del sueldo no tiene expectativas de mejora en el segundo semestre.

Sin aumentos

Ariet coincidió con el economista Nicolás Aroma, del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, en que no es fácil hacer un promedio con relación al salario. En especial porque hay que dividirlo entre la realidad del sueldo privado registrado, el público y el informal en ambos sectores. En esta segmentación los dos últimos son los que más perdieron ya que el público viene con subas menores que la inflación y el no registrado –pese a la dificultad de medir lo que “no existe”- muestra pérdidas aún más profundas no solo porque casi no subieron sino porque ya venían atrasados.