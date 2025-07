Argentina sigue en vilo tras el informe del INDEC de junio: la inflación mensual fue del 1,6%, con un acumulado semestral del 15,1% y una anual del 39,4%. Además, INDEC reveló que para una familia de cuatro miembros no caer en la pobreza necesitó ingresos por $1.128.398, mientras que la línea de indigencia quedó en $506.008.

El primer paso es entender la base: los $1.128.398 que requería una familia tipo en junio no implican estar en clase media, sino simplemente superar la pobreza. Pero si adaptás ese número a una sola persona, se puede calcular usando la equivalencia de “adulto equivalente” del informe: unos $365.177 por mes. Ese monto cubriría la Canasta Básica Total (CBT) personal.

¿Cuánto corresponde en relación al salario?

Con un ingreso de $550.000 a $730.000 por mes, una persona necesitaría, según el SMVM u otros salarios formales, ganar aproximadamente entre $275.000 y $365.000 netos por mes, si se tiene en cuenta que un solo ingreso no suele cubrir todos los gastos (vivienda, servicios, transporte, salud, esparcimiento).

image.png Con la inflación de junio, cuánto tenés que ganar para ser clase media en Argentina.

Eso se traduce en un sueldo bruto que rondaría entre $350.000 y $460.000, teniendo en cuenta los aportes y retenciones. En otras palabras, una persona debería ganar al menos $400.000 netos para considerarse en niveles de clase media. Cualquier ingreso por debajo se empina, al límite, hacia la línea de pobreza.

¿Inflacionado versus aspiracional?

Con una inflación interanual del 39,4% y una CBT que subió 29,2%, mantenerse en la línea de clase media equivale a una carrera contra el reloj y los precios. Si bien la inflación operó abajo del suelo de 2% en los últimos dos meses, el poder adquisitivo sigue erosionándose.

Las diferencias regionales también pesan: en el GBA aumentó un 2%, mientras que en la Patagonia creció 1,8%. Esto implica que el piso para ser clase media puede ser aún más alto dependiendo del lugar donde vivas.

¿Qué podés hacer si no llegás?

Planificá los gastos recortando servicios regulados y priorizando ofertas.

Refuerza tus ingresos : currículum actualizado, cursos de capacitación, búsqueda activa de aumentos o segundas fuentes.

Considerá ayuda social o subsidios locales que alivian situaciones específicas (Transporte, energía, salud).

Monitoreá mes a mes tu poder adquisitivo y buscá que tus ingresos crezcan por encima del IPC para conservar tu estatus.

En síntesis, el informe del INDEC nos deja cifras crudas: para no ser pobre precisás unos $365.000, y para llamarte “clase media”, al menos $550.000 netos mensuales. Ese nivel te pone a salvo de la indigencia económica, pero exige actividad constante, ingresos crecientes y control frente a una inflación que no baja. En un escenario complejo, definir tu propia línea de clase media es también un ejercicio de organización y estrategia para que el salario te alcance para vivir, no solo para existir.