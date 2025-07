El secretario de la Cámara de Kiosqueros, en Aconcagua Radio: "La gente viene y sabe que los precios no han tenido variación"

—Alfajores, por ejemplo. Alfajores de comienzo de temporada, invierno. El chocolate, como todos conocen, tuvo una variación de 3% o 4%. Y hoy en día, al no acompañar el volumen y tener los depósitos llenos, salen con promociones de hasta de un 23% menos comprando por caja. Tampoco es un volumen completamente irrisorio, son cajas de 24 unidades y llegás hasta un 23% de descuento en productos de primera marca.

—¿Ves un cambio de paradigma con respecto a lo que pasaba con el gobierno anterior, que la gente compraba para “estoquearse” y ahora, por el contrario, no se estoquea porque a lo mejor después viene una promoción mejor?

—La verdad que nuestra base de negocio cambió completamente. Antes a nosotros nos servía llenar nuestros depósitos con bebidas gaseosas o cervezas, que son productos que tenían mucha inflación con el gobierno anterior. Y hoy en día realmente tenés que ajustarte a la rotación, porque realmente, por ejemplo, con algunas promociones por volumen que tiene la principal empresa de gaseosas al comprar en ese día, realmente conseguís precios mucho mejores. Así que ya no sirve el estoqueo o mantener los depósitos a full. No sirve y tenés mucho riesgo de perder mercadería, directamente. El volumen de venta ha caído mucho.

—Del otro lado del mostrador, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que ven en los clientes? ¿Cuál es el comportamiento de los consumidores? Acabás de dar una pista de que el consumo ha caído mucho.

—Hace más de 20 años el negocio y me había acostumbrado a que la gente viniera, antes que nada, preguntando a cuánto estaba “hoy” el producto. Y lo que a mí me asombra es que ya viene la gente con el valor del producto en la mano. Hace más de 3 meses de esto, porque sabe que no ha tenido variación o, si ha tenido una variación, ha sido de un 1%, así que el impacto real sobre el valor del producto son 100 pesos. Eso, por ejemplo, es lo que vemos en la gaseosa más conocida del país para el medio litro. Te doy otro ejemplo: el huevito con sorpresa más conocido no tenía variación de precios desde diciembre del año pasado. Ahora tuvo un ajuste del 10%, pero hay que ver si lo convalida el mercado. Hoy realmente la gente no convalida mucho el ajuste de precios. ¿Por qué? Porque el ajuste en el costo fijo de vida de todos nosotros, como sabemos (por impuestos y servicios) ha sido muy grande en la economía diaria.

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com