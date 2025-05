Desde la Cámara de Kiosqueros aseguraron en Aconcagua Radio que el consumo "está complicado"

—El consumo, la verdad que está bastante complicado. Ha disminuido alrededor de cinco o seis puntos por debajo del mismo que el año pasado, en volumen de venta. Así que lo que es el tema de recesión de venta por volumen nos ha afectado. Y, al aumentar el costo fijo, porque generalmente todos nosotros tenemos alquileres ajustados por el IPC (que sigue avanzando, pero no lo refleja el consumo) para nosotros es un incremento que realmente no existe en las cajas de nuestros negocios. Si a eso le sumamos la luz y el gas, nos ha complicado bastante. Como le pasa a cada núcleo familiar.

—En los productos de primera marca es donde más se ha visto esta disminución de venta. Los chocolates color dorado, muy conocidos, los alfajores de primera marca… Estos han sido sustituidos por algunas marcas que son muy buenas, nacionales o provinciales, que andan bien y que bueno tienen un producto más accesible. Esa es la flexibilidad que tenemos nosotros dentro de nuestro negocio: si nos movemos encontramos precio y calidad muy parecida a la primera marca, para llegar mejor a nuestro a nuestros clientes.

—¿Ha cambiado en algo el trato con los distribuidores?

—La verdad es que yo estoy consiguiendo precios en productos de primera marca al mismo valor que el año pasado. Al tener productos con vencimiento no pueden realmente volverse locos con el tema porque no responde el mercado. Por lo tanto hay productos con el mismo costo que hace un año atrás. En estos meses no han llegado incrementos o variaciones en lo que es el rubro kiosco, sí en lo que es fiambres o productos con harina. Pero estamos hablando de alrededor del 5% de aumento en dos o tres meses. También las cervezas, pero no tan significativo.

—¿Y han advertido el cierre de muchos locales?

—Cierre no, pero sí, disminución de personal y muchos dueños hemos tenido que estar al frente del negocio de vuelta. Muchas veces estábamos nosotros en la calle buscando esos precios para poder volcarlos a nuestro negocio, hoy tuvimos que dejar de hacer esa búsqueda en productos nuevos a mejor precio y ponernos a atender el negocio. Mantener el personal no se puede y hay que afrontar estos costos fijos, que son bastantes.

