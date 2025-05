Mariana Zlobec habló en Aconcagua Radio acerca de la ley que regula el uso de celuares en las escuelas

Monica Xavier, del Frente Amplio uruguayo, en Aconcagua Radio: "Pepe Mujica cultivaba flores, no el odio"

La nueva normativa no impone una prohibición estricta, sino que habilita el uso del celular como recurso pedagógico a criterio de cada docente. “Si el docente considera que su clase no es propicia para usarlo, también puede decir ‘no, en mi clase vamos a hacerlo desde otro lugar o de otra manera’”, explicó. El objetivo es empoderar a los equipos educativos para decidir cómo y cuándo utilizar la tecnología.

La ley establece que el uso del celular será posible a partir de los 13 años, es decir, en los últimos años de la primaria y en toda la secundaria. “Las primeras infancias no están abordadas en esta ley. No se lo plantea como prohibición, pero sí dice que no es aconsejable”, aclaró.