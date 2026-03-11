Adriana Czerwony en Aconcagua Radio: "Si el conflicto sigue, con Vaca Muerta, Argentina puede aprovechar para exportar"

Los conflictos bélicos en zonas de producción de petróleo suelen producir un impacto en los precios incluso en países lejanos a las guerras. Es lo que está sucediendo con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán , que ha provocado una suba en el precio del barril de petróleo , debido a que el país en conflicto es uno de los grandes productores del mundo.

Para conocer mejor sobre ese impacto y cómo se mueve el precio de la nafta en la Argentina , en Aconcagua Radio dialogaron con la asesora financiera Adriana Czerwony , quien explicó cómo se dan esos movimientos de precios y también indicó que, de seguir la guerra, para Argentina puede ser beneficioso convertirse en exportadora de petróleo, al contar con un gran yacimiento como Vaca Muerta .

—Hay un impacto que ya se está viendo, con un pequeño aumento en las estaciones de servicio, y una advertencia del SEO de YPF, que dice: “Si tenés que cargar nafta, mejor cargá ahora y no mañana”. La verdad es que ya nos instalan dudas con eso…

—Generó una alerta que va a ocurrir en todo el mundo. El conflicto bélico de Irán hace suba el valor del barril de petróleo crudo. El lunes estuvo en 106 a 109 dólares en barril. Antes del conflicto, estaba a 60 dólares el barril. Eso muestra que hubo una disparada, pero el mercado cerró el lunes a 89 dólares el barril. Se calmó. Cuando hay un conflicto bélico, e importante como este porque sucede donde se produce el 20% del petróleo del mundo, ante la incertidumbre, el mercado reacciona, en general. Hasta que haya una baja en la incertidumbre, sobre cómo se va a desarrollar el conflicto, eso va a pasar, porque ya sucedió con la Guerra del Golfo, por ejemplo. Pero después se va a calmar. ¿Qué sucedió en otros países? Otros países no tienen la inflación que tenemos nosotros, un contexto que hace todavía más sensible el tema. Escuchamos que pasa algo y ya por las dudas acá trasladamos todo a los precios. Si sube el combustible, suben los costos logísticos y por lo tanto se traslada a los precios. Ese proceso debería ser un poquito más lento, pero está ocurriendo “a escalada”.

—En esta dinámica difícil de seguir, porque los precios en Argentina a veces se disparan, y cuando bajan, nunca vuelven a los precios originales. ¿Volveremos atrás acá en la nafta súper? Acá, por ejemplo, la nafta súper está encima de los 1.700 pesos.

—Va en concordancia. Cuando baja el precio del barril debería bajar el precio. Cuando baja el barril, debería bajar, pero suele quedar instalado un precio más alto. Ese es un gran problema en nuestro país.

—Hablamos de los aumentos, de las bolsas inestables. Más allá del combustible, ¿cómo me puede afectar a mí en la diaria? Por ejemplo, cuando voy a la panadería.

—Bueno, en la panadería, por ejemplo, va a subir el precio de la harina, por el costo del traslado mismo (debido al precio del combustible). Se va a trasladar al precio del pan y a todos los bienes que consumimos. En el caso de los movimientos de la bolsa, eso es diferente. Porque allí hay algo que es como si tuviéramos un excedente y lo ponemos a invertir. En este momento puede haber algunas posibilidades de inversión. En el mundo entero, cuando hay conflictos bélicos la gente se suele refugiar en el oro, por ejemplo. Nosotros podemos invertir, abrir una cuenta de inversión e invertir en GLD (Gold), que replica el oro. Ayer el oro está como buena opción en este contexto. Siempre al invertir no hay que hacerlo todo en una sola cosa, hay que diversificar. No invertir por ejemplo todo en empresas petroleras. Volviendo al petróleo, en Argentina tenemos Vaca Muerta. Tenemos la posibilidad ya de exportar. Lo estamos haciendo a Estados Unidos y a Chile y Brasil. Si el conflicto continúa, deberíamos aprovechar eso. Podría beneficiar a la Argentina.

