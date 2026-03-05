Alberto Marengo en Aconcagua Radio y las expectativas sobre el Foro de Inversiones

Alejandro Cassaglia en Aconcagua Radio: "Comparar la situación de Venezuela con la de Irán es un error de cálculo"

En el marco del Foro de Inversiones 2026, el periodista Pablo Pérez Delgado dialogó con el funcionario para conocer sus expectativas sobre el evento que se está desarrollando en Mendoza.

—Bueno, este es el séptimo Foro de Inversiones que desarrolla la provincia de Mendoza, en conjunto con el Consejo Empresario Mendocino y el Gobierno. La verdad que cada año va levantando las expectativas en cantidad de gente que quiere venir del exterior a participar. Por ejemplo, fondos de inversión (principalmente sector empresario fuerte de la provincia y de nación), muchos embajadores con agregados comerciales acompañados por empresas del mundo… Hay un gran clima de negocios. La cantidad de participantes nos indica que va a ser una gran jornada, sumándole a esto teniendo la presencia del Ministro de Economía de la Nación, Nicolás Caputo, que también que va a dar un panorama de lo que entiende es el rumbo de la economía.

—Hay algo muy interesante, que tiene que ver con que no solamente está el foro en sí mismo, sino que hay un montón de empresas privadas que están participando. ¿De qué se tratan esas reuniones de las que están participando?

—El foro tiene un formato en el cual hay distintas mesas sectoriales. La mesa es de lo que nosotros entendemos son vectores de crecimiento de la provincia (petróleo, minería, logística), y tratan temas que están generando una atracción importante. A la vez se están haciendo workshops de empresas privadas, que entienden que hay temas a desarrollar en forma puntual. Estas empresas han financiado espacios puntuales para poder hacer esto, para presentar temas importantes y hacer también un networking importante con su cliente.

Cambios en la economía

—Esto es una fiesta, por la cantidad de gente que está participando. Pero a la vez, estamos como dentro de una “casita linda” dentro de un “barrio” en el que no está tan bueno lo que está pasando. ¿Cómo ven ustedes la situación general?

—Nosotros entendemos que lo que hay que generar en la provincia también es un clima de negocios. Estamos en un momento de coyuntura, en una transformación hacia un estado distinto. Estamos generando las condiciones, estamos generando los entornos, estamos mostrando los contextos, estamos poniendo a todos dentro de esta “fiesta” para decir que hay que prepararse para poder disfrutarla.

