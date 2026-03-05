5 de marzo de 2026 - 06:00

Hoy arranca el Foro de Inversiones & Negocios 2026: minería, energía y finanzas, en el centro de la agenda

El encuentro se realiza hoy y mañana en el Hilton Mendoza. Participa el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y se pondrá el foco en sectores estratégicos para atraer capitales.

El Foro de Inversiones y Negocios vuelve a realizarse este jueves y viernes

El Foro de Inversiones y Negocios vuelve a realizarse este jueves y viernes

Hoy comienza en Mendoza la séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios, un evento que ya se instaló como parte del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia y que apunta a mostrar el potencial productivo de la provincia ante inversores locales e internacionales.

Bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, el encuentro es organizado por el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, junto al Consejo Empresario Mendocino (CEM). Durante dos jornadas —jueves 5 y viernes 6 de marzo— el hotel Hilton Mendoza será el escenario de paneles, rondas de negocios y exposiciones de alto nivel.

Por segundo año consecutivo está confirmada la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien disertará ante empresarios y referentes del sector público. Su participación vuelve a darle peso político al foro en un contexto de transformación económica a nivel nacional.

El objetivo es claro: posicionar a Mendoza como un destino confiable y competitivo para el capital, en un momento en que sectores clave atraviesan procesos de expansión y demandan inversión, innovación y escala.

Autoridades nacionales y provinciales junto al pesidente del CEM e integrantes de la institución.

Sectores estratégicos: minería, energía y finanzas

En la edición 2026, la minería, la energía y el componente financiero aparecen como ejes centrales. Sin dejar de lado actividades tradicionales como la vitivinicultura y el turismo, ni sectores emergentes como las TIC y la logística, la agenda pondrá el acento en áreas consideradas estratégicas para el crecimiento.

“Mendoza ha consolidado una estrategia clara con reglas previsibles y una articulación público-privada que transforma oportunidades en inversiones concretas”, subrayó el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo.

La minería tendrá un rol protagónico, con paneles específicos como “De la geología al capital”, donde especialistas analizarán por qué el sector representa hoy una oportunidad concreta de inversión para la provincia.

En energía, el debate incluirá el potencial de crecimiento en distintas ramas, incluso el sector nuclear como posibilidad de desarrollo. También se abordarán instrumentos financieros innovadores para impulsar proyectos energéticos, en línea con el papel clave que cumple la energía dentro de la matriz productiva mendocina.

El capítulo financiero, en tanto, girará en torno a las perspectivas macroeconómicas, estrategias de inversión y desafíos de largo plazo. Se discutirán variables como tasas de interés, tipo de cambio y construcción de carteras en un escenario económico en plena reconfiguración.

Mesas de trabajo en el Foro.

Networking, startups y debates de actualidad

El Foro no se limita a las exposiciones formales. Habrá espacios de networking, reuniones B2B entre privados, encuentros con funcionarios provinciales y rondas con inversores nacionales e internacionales. También se prevé vinculación con startups, organismos internacionales, bancos y capitales privados.

El presidente del CEM, Martín Clément, destacó la importancia de sostener procesos de largo plazo. “Para construir el futuro y poder crecer es importante apostar por valores fundamentales y buenas prácticas. Son procesos que llevan tiempo, liderazgo así como valores éticos y morales”, reflexionó.

Además de los ejes estratégicos, la agenda incluirá paneles sobre Innovación en Vitivinicultura, Inocencia Fiscal y Reforma Laboral —con foco en riesgos y oportunidades— y “Diálogos con el futuro”, una propuesta orientada a debatir qué modelo de desarrollo se está construyendo.

Con esta nueva edición, el Foro de Inversiones & Negocios busca reafirmar su rol como plataforma para atraer capitales y consolidar a Mendoza en el mapa de las inversiones, en un escenario nacional e internacional desafiante, pero también cargado de oportunidades.

Para conocer el programa completo se puede ingresar aquí.

